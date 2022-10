Chiave rotta nella serratura: come toglierla senza l’intervento di un fabbro

By

Togliere la chiave rotta dalla serratura non è affatto un compito semplice. Con alcune tecniche fai da te però si può risolvere senza l’intervento di un fabbro

Alle volte questi incresciosi incidenti possono capitare in giorni festivi e vista la situazione di certo non si può aspettare troppo per cercare di risolverla.

Nel momento in cui si aprono e chiudono le porte possono capitare alcuni episodi non propriamente piacevoli. Ad esempio può capitare che la chiave si rompa nella serratura. A quel punto non si può fare altro che estrarla.

Il compito però ha un coefficiente di difficoltà non propriamente basso, anzi alle volte può sembrare praticamente impossibile. Per effetto di ciò in linea di massima ci si rivolge ad un fabbro che con i suoi strumenti e la sua esperienza è in grado di venirne a capo.

Chiave rotta nella serratura: come toglierla e cosa fare per evitare che accada nuovamente

Cosa succede se il fatto si verifica in un giorno di festa? Come si può ovviare? Purtroppo non si può che ripiegare su se stessi. Esistono infatti delle tecniche che consentono anche ad un “laico” del settore di poter rimuovere la chiave spezzata dalla serratura.

È di gran lunga più semplice se la parte rimasta all’interno è sporgente. Basta iniettare con una siringa dell’olio d’oliva e poi provare a togliere la chiave avvalendosi delle pinzette per le sopracciglia.

Scenario completamente differente qualora la chiave spezzata sia completamente all’interno della serratura. Provare di riattaccare le chiavi con la colla o pensare di farla uscire con un magnete sono le soluzioni per inguaribili ottimisti che nella realtà hanno però scarsa efficacia. Anzi, possono addirittura peggiorare lo stato delle cose.

Se la rottura è avvenuta perché la serratura si inceppa l’intervento del fabbro diventa imprescindibile. Infatti bisogna cambiare anche il cilindro. La spesa di norma non è eclatante, ma diventa necessaria per scongiurare che avvenimenti analoghi possano ripetersi in tempi brevi.

L’attenzione potrebbe infatti non bastare. In altri frangenti invece potrebbe andar bene anche solo essere meno irruenti. Quindi qualora la situazione sia estremamente complicata diventa quasi impossibile fare a meno di un fabbro.