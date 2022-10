Monete, il taglio con l’aquila oggi vale una fortuna: cercala con attenzione

Monete che di colpo raggiungono valutazioni davvero incredibili. Oggi più che mai alcuni esemplari risultano più che mai imperdibili.

Il valore di una moneta, ad oggi è considerato in base ad una serie di elementi che contribuiscono in maniera assolutamente netta ad una sorta di tratto di particolarità dell’esemplare stesso. A contribuire a tale dinamica ci pensano per l’appunto numerosi fattori, oggi più che mai decisivi. Milioni di collezionisti in tutti il mondo sono alla continua ricerca dei pezzi più preziosi.

Il mondo del collezionismo negli ultimi anni ha subito una vera e propria rivoluzione. Complice l’evoluzione tecnologica, oggi è più che mai semplice e quasi intuitivo approcciarsi a questo particolare contesto. Protagonista assoluto negli ultimi anni è stato senza alcun dubbio il web. La rete ha permesso nell’ultimo periodo a milioni e milioni di nuovi appassionati di prendere contatto con un universo prima forse leggermente più elitario.

Al giorno d’oggi è più che mai possibili rivolgersi, affacciarsi nel vero senso della parola a questo particolare mondo usufruendo di fatto del progresso tecnologico. Milioni di pagine web dedicate all’argomento collezionismo. Descrizioni, immagini, riflessioni, confronti. La possibilità concreta di stabilire contatti con appassionati in giro per il mondo. Scambiare, idee, pareri e scambiare chiaramente i propri esemplari. Acquistare e vendere in piena sicurezza e senza alcuna difficoltà.

Inoltre per gli appassionati, la possibilità concreta di partecipare ad aste in presenza oppure on line organizzate spesso dalle stesse piattaforme web. Una vera e propria rivoluzione insomma, capace di avvicinare al massimo il collezionista a quel mercato che chiaramene determina ogni aspetto relativo ai singolo esemplari. Le valutazioni, oggi più che mai dipendono dall’andamento dello stesso mercato, vero e proprio artefice del cambiamento di cui sopra.

Tra gli esemplari oggi di maggior prestigio troviamo oggi senza alcun dubbio quelli appartenenti alla famiglia della vecchia lira. Parliamo di una moneta che ha accompagnato il nostro paese nel corso di tre diversi secoli. Metà ottocento, l’intero novecento e i primi anni del duemila. Fino, insomma all’arrivo della moneta unica comunitaria, l’euro. Tra le nuove versioni della moneta corrente, nonostante i pochissimi anni d’età, per cosi dire, circolano altrettanti esemplari ritenuti già ora vere e proprie perle preziose.

Monete, il taglio con l’aquila oggi vale una fortuna: la versione da 2 euro tra le più celebri oggi

Numerosi sono oggi gli esemplari della moneta unica comunitaria già forti di una valutazione più che importante. Tra questi troviamo sicuramente quelle relative al taglio da 2 euro, generalmente utilizzato dai vari paesi per particolari esemplari commemorativi e celebrativi. Nel caso specifico della moneta che andremo a presentare però non si parla di un esemplare per l’appunto commemorativo. Il “pezzo” in questione è tutt’ora coniato in Germania, presso la zecca di Berlino.

In questo caso si parla di una moneta che viene prodotta in onore della Repubblica federale tedesca. Da un lato si trova la classica facciata con il valore nominale dell’esemplare, mentre dall’altro troviamo una grande aquila stilizzata con le ali aperte. In basso l’anno di conio. Sotto la zampa della stessa aquila il simbolo relativo alla zecca produttrice.

Nel caso di questo esemplare esiste una versione molto particolare. Un errore di conio abbastanza evidente, infatti presenta una lettera diversa dalla G, nella citazione del paese di riferimento, quindi la Germania. La piattaforma di shopping online Ebay, proprone la moneta in questione con errore di conio ad un prezzo assolutamente incredibile. Ben 1400 euro.

Chiaramente l’esemplare in questione, qualora lo si possa in qualche modo reperire deve presentarsi nelle migliori condizioni possibili di conservazione, un classico fior di conio, cosi come viene definita una moneta per l’appunto in perfette condizioni di conservazione. Il mondo del collezionismo insomma sorprende sempre di più. Sempre più spesso, inoltre, numerosi sono gli esemplari per i quali i collezionisti di tutto il mondo farebbero vere e proprie follie. Un universo, insomma, in contrinua espansione.