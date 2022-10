Gratta e vinci, il premio dei sogni è arrivato: tutto per la mitica auto

Vicende che certo cambiano la vita delle persone, non potrebbe essere altrimenti. In questo caso la fortuna la fa da padrona.

Negli ultimi tempi considerate le difficoltà sempre più crescenti dei cittadini a portare avanti i mille impegni quotidiani, economici e non solo, non c’è spesso troppo spazio per l’immaginazione. Quello che tutti vorrebbero è certo un domani sereno, privo delle preoccupazioni che scandiscono il presente. In tutto ciò, affidarsi alla sorte resta in alcuni casi l’unica opzione possibile.

La vicenda in questione ha davvero dell’incredibile insomma, come la vita di una persona può cambiare in pochissimi minuti. Se ci facciamo caso è questa, in un certo senso l’essenza stessa dell’intera dinamica. Il gioco può questo. Può, di fatto trasformare la vita delle persone in pochi minuti grazie all’iniezione per niente sgradevole di enormi somme di denaro. Il tutto in pochissimo tempo. Conoscete una ricetta migliore di questa? Non credo.

L’arma, per cosi dire, in mano ai cittadini, l’unico mezzo di speranza in alcuni casi può diventare proprio il gioco, chiaramente gestendo il tutto con la dovuta moderazione. Nel nostro paese, le cose, ultimamente vanno in questo modo, il gioco è al centro di quelle che sono le ambizioni di gloria degli stessi cittadini. Immaginare un futuro diverso, un domani senza preoccupazioni. Una vita insomma serena dal punto di vista economico, nient’altro.

Le opportunità offerte dagli stessi concorsi sono tantissime. Vincere non è certo facile, ma partecipare, e sperare di essere più che fortunati è certo possibile, più di quanto si possa immaginare. Gratta e vinci, Lotto, Superenalotto, nel nostro paese, per l’appunto vanno per la maggiore. In alcuni casi poi le cifre messe a disposizione, i premi insomma, sono davvero alti. Il caso del Superenalotto è emblematico, il jackpot sfiora i 290 milioni di euro.

Si tratta di un vero e proprio record. Il precedente primato, attualmente ancora valido, almeno in teoria, era di 209 milioni di euro, riferito ad una vincita, un “6” estratto a Lodi nel 2019. L’ultima vittoria, l’ultima estrazione insomma della sestina vincente nel nostro paese risale invece al maggio 2021. In quell’occasione si vinse a Montappone, piccolo comune marchigiano. Al fortunato vincitore la bellezza di 156 milioni di euro. Niente male insomma.

Gratta e vinci, il premio dei sogni è arrivato: il bottino è di quelli davvero importanti

La vincita che le cronache da tutto il mondo ci regalano in questa occasione arriva dagli Stat Uniti d’America, precisamente da Charlotte, nello stato della Carolina del Nord. Un biglietto Gratta e vinci, pochi minuti e la vita del fortunato giocatore è cambiata per sempre. L’uomo ha infatti centrato il premio da sogno al concorso “The Price Is Right” presso Murphy USA su Ashley Road a West Charlotte.

Dopo l’acquisto, dopo aver grattato il tagliando in questione la sua vita è di fatto cambiata del tutto. Il premio da sogno è infatti quello da ben 200mila dollari. La mente del vincitore è subito andata al suo grande amore, le Cadillac. “Ora posso procurarmene una nuova”, queste le sue prime parole.

“Sto ancora avendo problemi nel realizzare il tutto – ha dichiarato il vincitore – Niente di simile mi era mai successo prima. Sono ancora in soggezione, ci vuole un po’ di tempo per realizzare il tutto”. Al netto delle ritenute fiscali l’uomo ha portato a casa la somma finale di 142mila dollari. Il gioco in questione “The Price Is Right” ha fatto il suo debutto proprio questo mese con quattro premi principali da 200mila dollari. I malloppi per cosi dire importanti sono ancora in tre, e sono fuori, pronti ad essere conquistati dai giocatori americani. Il gioco insomma come speranza, sogno, immaginazione. Magari a volte, il tutto, può anche avere un lieto fine, cosi come spesso abbiamo il piacere di constatare.