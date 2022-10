Test d’intelligenza, è un vero rompicapo: chi ha il coraggio di provare?

Spopola un test di intelligenza che è un vero rompicapo. In pochi avranno il coraggio di affrontarlo e ancora meno saranno le persone che riusciranno a finirlo. Sarete tra i migliori?

L’obiettivo del rompicapo è trovare la combinazione giusta. Il 90% dei giocatori si arrende al principio, voi riuscirete a concentrarvi?

Stimolare il cervello quotidianamente è un’esercizio da cui si possono trarre importanti benefici. Si sviluppano il ragionamento e le capacità logiche, si riduce l’ansia e la depressione. È una forma di apprendimento che mantiene la mente giovane e riduce la possibilità di insorgenza di malattie neurodegenerative. L’allenamento del cervello, infatti, previene l’Alzheimer e aiuta a combattere la demenza senile. Arrendersi dopo una prima occhiata al rompicapo, dunque, non è consigliabile. Occorre tirare fuori la tenacia, la volontà, fare affidamento sulla propria intelligenza e cominciare a far lavorare le celluline grigie – come diceva il famoso detective Poirot della penna di Agatha Christie. In fondo un rompicapo è proprio come un’indagine investigativa. Per comporre il puzzle finale sarà necessario trovare tutti gli indizi.

Test d’intelligenza, presentiamo il rompicapo

Il rompicapo prevede di trovare una combinazione vincente leggendo le indicazioni laterali ai numeri. Il tempo indicativo per dare una soluzione è di 30 secondi. Chi riesce a risolverlo in meno secondi può considerarsi più intelligente della media. Per compiere l’impresa basterà conoscere alcune regole generali.

Come accennato si tratta di trovare una combinazione partendo da quattro serie di numeri e quattro definizioni. Ognuna di quest’ultime nasconde un indizio che dovrà essere estrapolato per risolvere il test d’intelligenza. Il ragionamento non è semplice, bisogna usare l’arguzia ma con un po’ di allenamento si potranno velocizzare i tempi di risoluzione dei rompicapo. Nel frattempo scopriamo qual è la soluzione di quello proposto oggi.

Ecco la soluzione

La prima indicazione offre un suggerimento solo conoscendo le successive. La seconda definizione consente di escludere l’8 dalla prima combinazione. Anche la terza si ricollega alla prima indicando che un numero è corretto senza trovarsi nel posto giusto ossia il 3 in comune con la prima serie di numeri. Infine, l’aiuto maggiore si ha con il quarto indizio. Due numeri sono giusti – il 7 non può essere perché escluso dalla seconda definizione – ma in posizione sbagliata. Invertendo il 4 e il 6 e aggiungendo il 3 si ottiene come soluzione del rompicapo 634.

Siete riusciti a risolvere il test di intelligenza e se sì in quanto tempo? Qui potrete trovare un altro test di diversa natura.