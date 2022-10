Test del Sole, la scelta rivela come si è agli occhi degli altri: conoscerete voi stessi come mai prima

Il Test del Sole serve per sapere come gli altri ci vedono e capire quali atteggiamenti sarebbe, forse, il caso di cambiare.

A volte per conoscere meglio sé stessi bisogna guardarsi con gli occhi degli altri. Il Test del Sole ha proprio questo scopo.

I test psicologici aiutano a comprendere meglio sé stessi e le proprie necessità. Attraverso delle semplici scelte, infatti, si esplorano lati della personalità spesso ignorati per paura di accorgersi di qualcosa che non si vorrebbe ammettere. Il subconscio nasconde verità non dette, timori non espressi o desideri repressi per timore delle conseguenze. Il web è pieno di test di varia natura volti a rafforzare la conoscenza della propria persona. E spesso per approfondire la comprensione dell’IO è necessario guardarsi con gli occhi degli altri. Uno sguardo nuovo può essere una chiave di lettura che raramente viene presa in considerazione. Eppure può far comprendere molte cose e dettare una nuova strada da percorrere per migliorare la qualità della propria vita. Se siete pronti ad esplorare nuovi territori è il momento di scegliere d’istinto un Sole rappresentato nella figura mostrata e conoscere, poi, i risultati del test.

Test del Sole, cosa significa aver scelto il primo disegno

Scegliere il disegno numero 1 significa essere positivi, cercare il lato bello delle situazioni in modo tale da riuscire ad affrontare i momenti difficili con un sorriso e forza. Abbattersi non è una soluzione ai problemi, se hai scelto la prima figura affronti la vita con determinazione pensando che tutto si può aggiustare e che ogni sogno potrà essere realizzato.

Gli altri ti vedono come una persona calma, gentile, di piacevole compagnia, silenziosa pur di non ferire e altruista. Può capitare, però, che questa predisposizione empatica possa rivelarsi un’arma a doppio taglio e che la fiducia venga riposta nelle persone sbagliate.

Disegno numero due, l’onestà è la miglior virtù

Se hai scelto il disegno numero due l’onestà e il rispetto sono le tue armi vincenti. Niente compromessi, amicizie poche ma sincere, generosità e intelligenza nel distinguere le persone di cui fidarsi da quelle che è bene allontanare. Chi ti è accanto vede sicurezza, certezze e ricambierà la fiducia con altrettanta integrità.

Curiosità e intelligenza, scelta numero tre del Test del Sole

Il disegno numero tre indica curiosità e intelligenza, nessuna paura di mettersi in discussione né di cambiare idea. La vita è a colori, non esistono solo il grigio e il nero. Le opinioni possono essere modificate e ogni giorno è bello perché rappresenta la possibilità di compiere nuove esperienze.

Nessuno si annoierà mai in tua compagnia, gli altri amano l’onestà e la lealtà e sono certi che nessun momento passato accanto a te rappresenterà un rimpianto.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Disegno 4, tra irrequietezza ed energia

Concludiamo con l’ultima scelta, la numero quattro. Questo Sole rappresenta l’energia, la vitalità, l’irrequietezza. Devi stare in continuo movimento, avere sempre qualcosa da fare e se hai un obiettivo non ti fermi finché non lo raggiungi. Gli altri amano questo carattere vulcanico ma solo i veri amici riusciranno a stare al tuo passo e seguirti nelle mille avventure che proporrai.