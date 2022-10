Quando ci si accorge di spendere troppo per la spesa scatta subito l’istinto di andare in altri supermercati. Vediamo quali possono essere le migliori soluzioni

Ci sono 10 supermercati che sono più convenienti rispetto ad altri. Andiamo a scoprire quali sono nello specifico e in che modo possono essere utili per risparmiare.

Fare la spesa è un’attività quotidiana dal quale non ci si può esimere. Si può cercare di rinunciare a qualcosa, di spendere meno per alcuni prodotti, ma fatto sta che periodicamente va fatta.

In questa fase in cui i prezzi sono piuttosto in aumento, diventa un’attività da compiere in maniera ancor più meticolosa. Per questo è bene saper selezionare i supermercati in cui si decide effettuare la spesa.

Supermercati: le 10 catene più convenienti dove fare la spesa

A tal proposito ci sono alcuni posti che sono oggettivamente più convenienti di altri per quanto concerne i prezzi. Un particolare che alla lunga consente di poter risparmiare e anche tanto.

Non resta che scoprire quali sono in modo tale da individuare quelli più vicini alla propria abitazione. Altroconsumo infatti ha condotto un’analisi su vasta scala che ha coinvolto più di 1100 negozi alimentari presenti in Italia, da Nord a Sud. Coinvolte ben 67 città dove sono stati presi in esame ipermercati, supermercati e discount.

Al primo posto c’è Aldi, multinazionale tedesca diretta concorrente di Lidl (che si piazza invece al quinto posto). Al secondo posto c’è Eurospin mentre chiude il podio Prix Discount che con i suoi ottimi prezzi consente di poter fare la spesa praticamente tutti i giorni.

A seguire troviamo In’s Mercato ed MD che sono sparsi in diverse regioni del Bel Paese. Meno diffusi ma piuttosto convenienti Penny Market ed Esselunga (sia Superstore che come negozio normale). Chiude la rassegna D-Più Discount.

Nello specifico ecco la classifica completa:

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Aldi

Eurospin

Prix Discount

In’s Mercato

Lidl

MD

Penny Market

Esselunga Superstore

Esselunga

D-Più Discount

Alcuni sono situati solo in alcune aree specifiche mentre altri si possono trovare tranquillamente nella maggior parte delle regioni italiane. Non resta che scegliere, naturalmente tenendo conto anche della distanza visti i notevoli costi della benzina in questa fase.