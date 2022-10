Super regali da Poste Italiane: auto, buoni benzina e biglietti del treno

Sono in arrivo super regali da Poste italiane chi ha indetto un concorso con il quale sarà possibile vincere auto, buoni benzina e biglietti del treno.

Poste italiane, una delle più grandi aziende del Bel paese, ha deciso di organizzare un concorso che mette in palio dei super regali. Dopotutto, Poste non è un’azienda che si occupa solo di corrispondenze in raccomandate, ma una realtà che offre diversi strumenti bancari e finanziari ai milioni di clienti.

Una delle ultime iniziative di Poste Italia mette in palio dei super premi per i clienti che partecipano al Concorso prestiti vincenti.

A partire dal 12 settembre 2022 sarà possibile partecipare al concorso per provare a vincere un’auto, buoni benzina o biglietti del treno. C’è ancora tempo fino al 12 ottobre 2022, per prendere parte al concorso. Basta richiedere un prestito BancoPosta presso uno degli uffici postali presenti sul territorio nazionale.

Super regali da Poste Italiane: un concorso imperdibile

Per prendere parte al Concorso prestiti vincenti, indetto da Poste italiane, è necessario richiedere un prestito BancoPosta presso uno degli uffici postali. I clienti interessati hanno tempo fino al 12 ottobre 2022 per partecipare all’iniziativa.

I mini prestiti o il prestito BancoPosta non consentono di accedere al concorso. In compenso, i clienti interessati hanno la possibilità di registrarsi online accedendo al portale o tramite app e cliccando Sulla voce “Partecipa al concorso”.

Per partecipare al concorso è necessario essere titolari di un conto BancoPosta o di un libretto postale. Inoltre, occorre che entrambi gli strumenti siano attivi almeno da un mese.

Hanno la possibilità di prendere parte al concorso anche i clienti titolari di un conto BancoPosta o di un libretto postale che risultano titolari di un reddito da lavoro o di una pensione. Purtroppo, il concorso non è accessibile ai dipendenti o ai pensionati delle poste.

I premi in palio

Il concorso indetto da Poste prevede dà super premi ai clienti che effettuano la richiesta di prestito. Qualora la richiesta dovesse essere accettata i fortunati vincitori avranno la possibilità di portare a casa un’auto o la Gift Card da €1000.

L’auto in questione è una Jeep Renegade plug in Hybrid 1.3 turbo Phev Limited. Per quanto, invece riguarda, le Gift Card da €1000 questa può essere utilizzata per l’acquisto di buoni benzina peresso le stazioni di servizio Q8 o per comprare i biglietti per Trenitalia.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Il vincitore sarà sorteggiato tramite un’estrazione, che avverrà il 30 novembre 2022 in presenza di un notaio.