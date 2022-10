Mille Lire Montessori, sul serio vale una fortuna? La verità che non ti aspetti

Tra le banconote più famose e apprezzate, la Mille Lire Montessori vale davvero una fortuna? Svelata la verità che non ti aspetti.

Sono in molti a chiedersi se davvero la Mille Lire con Maria Montessori valga un tesoro oppure no. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Sono passati ormai quasi vent’anni da quando l’euro è entrato a far parte delle nostre vite, prendendo il posto delle care e vecchie lire. Eppure, a distanza di anni, sono ancora in tanti a ricordare con affetto e nostalgia la vecchia valuta, tanto da continuare a conservare in casa alcuni esemplari. Simbolo indiscusso della storia della nostra Nazione, alcune di queste vecchie monete hanno preso nel corso degli anni un valore inimmaginabile.

A tal proposito, ad esempio, abbiamo già visto che vi sono delle monete che valgono una vera e propria fortuna. Per quanto riguarda le banconote, invece, quella che desta da sempre particolare attenzione è la Mille Lire con Maria Montessori. Proprio soffermandosi su quest’ultima, in effetti, sono in molti a chiedersi se valga davvero un tesoro oppure no. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Mille Lire Montessori, sul serio vale una fortuna? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, sono in molti a chiedersi se la Mille Lire Montessori valga, ad oggi, una fortuna oppure no. Ebbene, a tal proposito bisogna sapere che ogni serie di questa banconota è stata prodotta in un milione di pezzi. Questo vuol dire che erano davvero tante le Mille Lire Montessori messe in circolazione.

Ne consegue, quindi, che si tratta di una banconota non rara e che per tale motivo non permette nella maggior parte dei casi di portare a casa una cifra di capogiro. Vi sono tuttavia delle eccezioni, con alcuni esemplari che permettono di portare a casa delle cifre da capogiro. Ma di quali si tratta? Entrando nei dettagli invitiamo innanzitutto a prestare attenzione al numero di serie collocato in basso sulla banconota.

Proprio tale elemento permette di sapere se tra le mani abbiamo o meno un tesoro. In particolare, ad attirare l’attenzione dei collezionisti sono le banconote che presentano delle serie con delle sequenze di numeri particolari. Basti pensare, ad esempio, ad una cifra con numeri in ordine crescente o decrescente come 123456. In tal caso, se in ottimo stato di conservazione, è possibile portare a casa ben 100 euro.

A fare la differenza, d’altronde, è la rarità. Soffermandosi sulle Mille Lire con Maria Montessori, ad esempio, vengono ritenute rare quelle sostitutive. In particolare si annoverano quelle con serie realizzate nel 1993, nel 1995 e nel 1996. Quest’ultime, interesserà sapere, sono state realizzate per sostituire le banconote che a causa dell’usura venivano ritirate dalla circolazione.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Per sapere di quali si tratta, ricordiamo che le serie sostitutive sono quelle che hanno il numero di serie che inizia con la lettera X. Se in perfetto stato di conservazione, in tal caso è possibile ottenere ben 200 euro. In caso di dubbio, comunque, è opportuno rivolgersi ad un esperto del settore che può aiutare a conoscere il valore effettivo delle proprie care vecchie Lire.