Luce e gas, sconto senza Isee: il piano contro il caro bollette

Un’agevolazione diretta sulle bollette a chi sceglie di sposare la linea del risparmio energetico. Ecco il nuovo bonus di Enel.

Bollette preda dei rincari. È un leitmotiv che abbiamo imparato fin troppo bene senza che, almeno per ora, si veda all’orizzonte una reale soluzione che possa arginare il caro energia.

I numeri dati da Arera sono stati rivisti al ribasso ma restano comunque elevati. Con la sensazione, poi, che lo tsunami vero e proprio possa essere solo rimandato visto che, come precisato dalla stessa Autorità, il tamponamento in extremis dell’ondata massima di rincaro è stato possibile solo con sforzi particolarmente gravosi. Il che, di fatto, lascia presagire il ritorno, prima o poi, del colpo di frusta. A meno che, a strettissimo giro, non vengano applicate misure tali da rendere meno pericoloso affrontare freddo e riduzione della luce solare durante l’inverno. In attesa che il nuovo Governo venga assemblato e si inizi realmente a lavorare in ottica futura, gli stessi enti fornitori cercano di muoversi per ammortizzare i costi delle utenze, venendo incontro ai cittadini messi alle corde dalla crisi.

È in fase di avvio, infatti, il bonus messo a disposizione dell’Enel, che permetterà agli utenti di ottenere uno sconto sui costi delle bollette di luce e gas, addirittura senza la presentazione di un Isee. In sostanza, un’agevolazione che non andrà a prevedere limiti di reddito ma che, di contro, richiederà ai fruitori dei comportamenti virtuosi come “requisito”. La multinazionale italiana dell’energia ha infatti disposto un piano di risparmio per i consumatori, basato in primis sul contrasto allo spreco. Un’iniziativa interessante, anche perché non sarà vincolata a particolari condizioni reddituali, poggiandosi su fattori diversi piuttosto che sul solo status economico.

Sconto sulle bollette, il piano Enel: così premia i comportamenti virtuosi

Il quadro di rincaro descritto da Arera ha reso evidente il peso dell’aumento sulle tasche degli italiani. Anche se, chiaramente, solo la bolletta vera e propria dirà quanto e come i risparmi saranno intaccati dai vari rally energetici. Le previsioni, per il momento, parlano di consumi annui pari a meno di 2000 chilowattora per una famiglia composta da due persone, con aumento di quasi 800 euro l’anno. Cifra che balza a 1.700 euro per un nucleo familiare composto da tre persone, addirittura a 2.600 per quelli formati da quattro o più componenti. Il tutto relativo al solo 2022. Soprattutto il gas sarà soggetto a rincaro ma anche per l’elettricità i numeri non scherzano. L’Unione Nazionale Consumatori (Unc) ha fatto sapere che la bollette elettrica, tra l’1 ottobre 2022 e settembre 2023, potrà toccare quota 1.700 euro.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Rialzi storici che, peraltro in un periodo di inflazione preponderante, vanno a restringere ulteriormente la capacità di manovra dei contribuenti, ormai enormemente limitati nelle proprie spese. Enel sta per questo tentando di correre ai ripari, premiando chi, nonostante tutto, andrà ad applicare piani di risparmio energetico domestico. Contribuendo, in tal modo, ad abbassare i costi a monte. Sugli standard imposti di risparmio energetico, gli utenti potranno beneficiare di uno sconto diretto sulla bolletta per l’annualità 2023, pari a 0,10 per ogni kW/h risparmiato nel trimestre ottobre-dicembre. Un bonus di circa 20 euro, da assegnare tramite la verifica dei comportamenti virtuosi. L’unico requisito per la richiesta dell’agevolazione è il possesso di un contratto energetico in corso con Enel. Oltre che la prudenza nell’uso della luce.