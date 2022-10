Caro vita, abbattere i costi di bollette, spesa e trasporti è possibile: i trucchi che non ti aspetti

Abbattere i costi di bollette, spesa e trasporti al fine di contrastare il preoccupante aumento generale dei prezzi è possibile. Ecco i trucchi che non ti aspetti.

Come ben sappiamo l’ultimo periodo è stato segnato, e continua purtroppo a essere segnato, da tutta una serie di eventi che hanno un impatto negativo sulle nostre vite, sia dal punto di vista delle relazioni sociali che economiche. Basti pensare che sempre più famiglie riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire a fronteggiare le varie spese della vita quotidiano.

Se tutto questo non bastasse, a partire dall’aumento del costo della pasta fino ad arrivare al caro bollette, sono tanti gli aumenti che destano preoccupazione. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che abbattere i costi di bollette, spesa, trasporto e altro ancora è possibile. Ma come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Come già detto abbattere i costi di bollette, spesa, trasporto e altro ancora, al fine di contrastare il preoccupante aumento generale dei prezzi, è possibile. Ma come fare? Ebbene, a tal fine si invita innanzitutto a prestare attenzione alle proprie abitudini quotidiane.

Vi sono, infatti, alcuni comportamenti che finiscono inevitabilmente, e spesso senza nemmeno rendersene conto, per pesare sulle nostre finanze personali. Basti pensare ai vari elettrodomestici presenti nelle nostre case che, una volta accessi, consumano energia. In questo modo vanno a determinare il costo della bolletta che andremo in seguito a pagare.

Il primo passo da compiere per contrastare l’aumento generale dei prezzi, quindi, è quello di ridurre i consumi in casa. È sufficiente ridurre i consumi di acqua, luce e gas, in effetti, per abbattere i costi delle bollette delle utenze domestiche. A tal fine, ad esempio, si consiglia di ridurre il tempo per fare la doccia e azionare lavatrice e lavastoviglie solo quando sono a pieno carico.

Caro vita, abbattere i costi di bollette, spesa e trasporti è possibile: occhio ai prezzi

Occhio poi a tv, computer e altro ancora. Evitate di lasciarli in stand by, in quanto continuano a consumare energia. Allo stesso tempo spegnete sempre la luce quando non necessaria, ricordandovi di non lasciarle accese in stanze temporaneamente non utilizzate.

Sempre volgendo un occhio di riguardo al mondo del risparmio, poi, si rivela opportuno confrontare le offerte dei vari punti vendita, in modo tale da poter valutare quali prodotti e dove costano di meno.

Caro vita, abbattere i costi è possibile: le agevolazioni da non perdere

Da non dimenticare, poi, le varie misure messe in campo dal governo proprio al fine di far fronte a tale situazione. Tra queste, ad esempio, si annovera il bonus trasporto che permette di beneficiare di un contributo pari a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti mensili e annuali per i mezzi del trasporto pubblico.

Questo a patto che i soggetti interessati presentino un reddito inferiore a 35 mila euro. Per quanto riguarda le bollette, invece, è possibile beneficiare del bonus sociale. Quest’ultimo, ricordiamo, messo a disposizione solo delle famiglie con Isee pari a massimo 12 mila euro.

Tanti e diversi, come è facile notare, sono i trucchi da poter mettere in campo per poter contrastare l’aumento generale dei prezzi. Non resta quindi che iniziare a prestare particolare attenzione ai vari comportamenti della vita quotidiana per poter abbattere i costi e iniziare finalmente a risparmiare un bel po’ di soldi.