Assegno unico, in arrivo i pagamenti di ottobre con aumenti e arretrati: cosa c’è da aspettarsi

Attenzione, in arrivo i pagamenti di ottobre per l’assegno unico universale per figli a carico con tanto d aumenti e arretrati. Ecco cosa c’è da aspettarsi.

Buone notizie in arrivo per molte famiglie che con i pagamenti di ottobre dell’assegno unico universale per figli a carico potranno anche beneficiare dei relativi aumenti e arretrati. Ma chi ne ha diritto? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Siamo finalmente arrivati al decimo mese dell’anno e sono ancora in molti ad attendere con impazienza il pagamento delle varie prestazioni economiche erogate dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Tra queste si annovera senz’ombra di dubbio l’assegno unico universale per figli a carico.

Un trattamento economico importante che ha fatto il suo debutto nel corso del 2022 e che permette a molte famiglie di tirare un sospiro di sollievo quando si tratta di affrontare le varie spese. Se tutto questo non bastasse, con i pagamenti di ottobre in molti potranno beneficiare di un aumento e del pagamento degli arretrati. Ma chi ne ha diritto? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Assegno unico, in arrivo i pagamenti di ottobre con aumenti e arretrati: chi ne ha diritto

Anche nel corso del mese di ottobre l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà ad erogare l’assegno unico universale per figli a carico. Tante le famiglie in attesa del relativo pagamento, con molti che potranno beneficiare di un importante aumento, ma anche degli arretrati. Ma chi ne ha diritto?

Ebbene, bisogna sapere che stando a quanto previsto con il decreto Semplificazioni, i nuclei familiari con figli disabili maggiorenni hanno diritto, limitatamente per l’anno 2022, ad un aumento dell’importo dell’assegno unico. Una decisione indubbiamente importante, volta a garantire un importante sostegno economico a favore delle famiglie con figli con disabilità a prescindere dalla loro età.

Tali aumenti, è bene sapere, hanno decorrenza a partire dallo scorso 1 marzo 2022. Per questo motivo l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà ad erogare ai soggetti aventi diritto anche gli arretrati. Quest’ultimi verranno riconosciuti in automatico, senza dover presentare alcuna richiesta in merito.

Per quanto riguarda le date di pagamento dell’assegno unico universale per figli, invece, dovrebbero avere luogo dal 14 al 25 ottobre 2022. In ogni caso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale procederà entro la fine del mese in corso a concludere tale operazione, compresa l’erogazione di arretrati. Per quanto riguarda i titolari del Reddito di cittadinanza, inoltre, l’assegno Unico dovrebbe essere pagato con la ricarica del 27 ottobre.