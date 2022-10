WhatsApp, il dubbio sta nella chat: ignorate ogni mail per il vostro bene

Quello che sta succedendo negli ultimi giorni ha davvero dell’incredibile. Ci troviamo spesso a dover ragionare di recente, in questo senso.

Di questo particolare momento storico con ogni probabilità resterà il dubbio, l’incertezza di certi momenti, il rischio continuo alla quale lo stesso cittadino si sente esposto giorno dopo giorno. In queste fase, consapevole più che mai, il medio cittadino e non solo ha inquadrato alla perfezione il momento storico, la fase specifica e di conseguenza ne trae quelle che sono le varie sintesi.

Negli ultimi mesi, cosi come anticipato, gli utenti sono diventati più che mai consapevoli del fatto che la sicurezza sul web è qualcosa di assolutamente complicato. Oggi più che mai l’utente è ben conscio del fatto che per sopravvivere, per cosi dire, nella giungla del web, è necessaria quella cautela e quella diffidenza più che mai utili per andare a tastare realisticamente parlando il polso dell’intera situazione. Il contesto, insomma, soffre più che mai.

In questa fase, quello che accade nella realtà fisica e soprattutto nelle stanze del web ha dell’incredibile. Le forse dell’adibite al controllo ed all’eventuale gestione di tali pratiche. Nell’ultimo periodo cosi come ad esempio evidenziato dalla stessa Polizia Postale, risultano essere in aumento specifiche pratiche truffaldine. Situazioni spesso al limite del comprensibile che ad ogni modo riescono a strappare la disponibilità, per cosi dire, degli utenti.

Il pericolo, quindi, di questi tempi appare dunque immateriale, si fa riferimento senza alcun dubbio a qualcosa di non fisico ad una serie di accorgimenti adottati dai truffatori di turno per mettere la potenziale vittima nella situazione di capirci davvero poco e di conseguenza agire senza troppa concentrazione, senza badare troppo a quello che potrebbe accadere. Quello che stando alla forma, va e quello che invece non va affatto. La sintesi appare abbastanza chiara.

WhatsApp, il dubbio sta nella chat: ecco quello che potrebbe accadere rispondendo al messaggio sbagliato

Nella maggior parte dei casi, quando riceviamo un messaggio, che arrivi da mail o sms poco cambia, in qualche modo equivoco, non si presta sempre e comunque la giusta attenzione. Si diventa consapevoli, forse, de fatto che il contenuto stesso, per l’appunto possa risultare ambiguo, ma non si è pienamente convinti della cosa. Il trucco di chi prova a truffare è proprio questo, lasciare la vittima potenziale con il dubbio, darla la possibilità di andare a vedere cosa potrebbe accadere cliccando o meno sul link ogni presente in ogni contenuto.

Nel caso specifico protagonista involontaria del raggiro è l’app forse più nota ed utilizzata di tutte. Parliamo di messaggistica istantanea, comunicazione, WhatsApp insomma. Una comunicazione come tante, ricevuta dall’utente in cui si chiede di provvedere al backup delle proprie chat per non rischiare di perdere tutte le conversazioni. Per farlo bisogna andare a cliccare sul solito link specifico presente a ridosso della stessa comunicazione.

Il dubbio al cittadino, all’utente dovrebbe correre all’istante, considerate una serie di inesattezze nello stesso messaggio. Molti invece si fidano ed oltre che accettare di andare sul link in questione inseriscono negli appositi form derivanti dalle pagine civetta successive, dati personali, credenziali bancarie e quant’altro. Tutto insomma per ritrovarsi al centro di una truffa bella e buona. Nonostante le tante comunicazioni che arrivano dalle stesse aziende, gli utenti continuano a cascare inesorabilmente nel tranello orchestrato ai loro danni.

Dovrebbe bastare avere la consapevolezza che certe aziende non inviano comunicazioni del genere riguardo la possibilità di effettuare o meno un backup. Specifiche notifiche si occuperanno attraverso l’app in questione di gestire il tutto. Già questo dovrebbe far venire molti dubbi agli utenti. Lo scopo dei truffatori può anche essere unicamente presente nella volontà di reperire informazioni personali della varie vittime, per mettere in campo altre truffe. Il rischio insomma potrebbe già essere presente in quello specifico frangente. Il presente, insomma, è più che mai condizionato da certi eventi, evitare di caderne vittime dovrebbe rappresentare una chiara e ferma volontà.