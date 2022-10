Legge 104 e tariffe telefoniche scontate: facciamo chiarezza

Le persone con disabilità titolari di Legge 104 hanno diritto in determinati casi a beneficiare di tariffe telefoniche scontate. Ma come funziona? Meglio fare chiarezza.

Alimentazione, istruzione dei figli, medicine, bollette delle utenze domestiche e tanto altro ancora. Sono davvero tanti i costi da dover sostenere e che hanno un peso non indifferente sulle nostre tasche. Al fine di far fronte a tali spese, ad esempio, abbiamo già visto come anche nel corso del 2022 i titolari di Legge 104 potranno beneficiare di tutta una serie di bonus e agevolazioni comunali e regionali.

Sempre soffermandosi sulla Legge 104, inoltre, interesserà sapere che molti titolari di Legge 104 hanno diritto a beneficiare di tariffe telefoniche scontate. A tal fine, però, bisogna rispettare determinati requisiti e tempistiche. Ma come funziona? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Legge 104 e tariffe telefoniche scontate per persone con disabilità: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto molti titolari di Legge 104 hanno diritto a delle tariffe telefoniche scontate. Entrando nei dettagli, per quanto riguarda la rete fissa è previsto uno sconto del 50% dell’offerta voce e dati del contratto già in essere. Per quanto concerne la rete mobile, invece, si ha diritto ad uno sconto del 50% su un’offerta voce e dati inferiore a 50 gigabyte, oppure per un’offerta con disponibilità di dati maggiore di 50 gigabyte o illimitata.

Ma come funziona? Ebbene, come riportato su Informazione Oggi, interesserà sapere che tali agevolazioni spettano agli utenti ciechi, totali e parziali, e sordi. La delibera Agcom numero 290/21/CONS “Disposizioni in materia di misure riservate a consumatori con disabilità per i servizi di comunicazione elettronica da postazione fissa e mobile”, però, ha provveduto ad ampliare la platea dei beneficiari, andando ad includere anche gli invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione.

Per poter beneficiare di tali sconti, però, i soggetti aventi diritto dovevano provvedere ad inviare apposita domanda entro lo scorso 1 aprile 2022. Ne consegue, quindi, che al momento non è possibile richiedere tale agevolazione. In base alle ultime indiscrezioni, però, sembra che tali sconti verranno riproposti al termine del periodo di sperimentazione. Non resta quindi che attendere le prossime comunicazioni in tale ambito in modo tale da poter effettuare apposita richiesta e risparmiare un bel po’ di soldi sulle spese telefoniche.