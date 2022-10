Grande Fratello Vip, ufficiale giudiziario dentro la casa: cosa succederà a Pamela Prati

Attenzione, un ufficiale giudiziario sarebbe pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip per notificare un atto di pignoramento a Pamela Prati.

Brutte notizie in arrivo per Pamela Prati che a breve potrebbe ritrovarsi a dover fare i conti con la visita di un ufficiale giudiziario proprio nella casa più spiata d’Italia. Ma cosa sta succedendo e soprattutto per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Alfonso Signorini è tornato al timone del Grande Fratello Vip che, come ogni anno, attira l’interesse di una grande fetta di pubblico. Molti i volti noti del mondo dello spettacolo italiano che hanno deciso di mettersi in gioco entrando nella casa più spiata d’Italia. Tra questi si annovera Pamela Prati.

Proprio la nota soubrette, qualche tempo fa al centro dell’attenzione per il caso Mark Caltagiron, potrebbe a breve ritrovarsi a dover fare i conti con la visita di un ufficiale giudiziario pronto a notificare un atto di pignoramento. Ma cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

GF Vip, ufficiale giudiziario “notificherà un atto di pignoramento a Pamela Prati”: cosa sta succedendo

In base a quanto riportato da Leggo, un ufficiale giudiziario potrebbe a breve fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia per notificare un atto di pignoramento a Pamela Prati, dopo aver perso una causa civile.

A tal proposito lo studio legale Legalteams, società tra avvocati specializzata in diritto amministrativo e commerciale con sedi a Milano e Roma, sempre come riportato da Leggo, ha fatto sapere di

“aver notificato a Pamela Prati un atto di pignoramento per il recupero di spese legali“. Quest’ultime “dovute per aver perso, in primo grado ed in appello, una causa civile intentata contro una nota palestra romana“.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

L’atto di pignoramento, si continua a leggere “è stato notificato presso la casa del Grande Fratello Vip dove Pamela Prati attualmente ha domicilio secondo le regole del codice di procedura civile“. La soubrette, viene sottolineato, non avrebbe ottenuto alcun risarcimento da parte della palestra, bensì sarebbe stata condannata a pagare le spese legali.