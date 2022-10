Esselunga, doppia sorpresa: con lo scontrino paghi meno e sei già sotto rete

Il vantaggio di acquistare in uno specifico punto vendita oggi più che mai appare per i cittadini come vera e propria esigenza.

I tempi che corrono non consentono troppe eccezioni alla regola. In questo preciso momento storico i cittadini hanno la necessità di risparmiare il più possibile. In questo senso la possibilità di accedere a specifiche promozioni presso i punti vendita più frequentati in assoluto appare quindi come la massima esigenza per il consumatore.

Di recente abbiamo visto, attraverso le cronache quotidiano quanto sia possibile risparmiare di questi tempi partecipando a specifiche iniziative messe in piedi dai principali punti vendita della grande distribuzione. Abbiamo potuto riscontrare nel corso delle scorse settimane numerose iniziative, per l’appunto, che hanno avuto la missione di fidelizzare ancora di più i consumatori già clienti di quella particolare catena di supermercati.

Nello specifico, però, possiamo affermare che in molti casi le stesse iniziative hanno in qualche modo abbassato la soglia di convenienza, seppur minimamente. Il caso di Esselunga è tra quelli più emblematici. La famosa catena di supermercati si era infatti distinta nei mesi scorsi per una serie di agevolazioni alla clientela. Possiamo infatti ricordare l’omaggio dei buoni benzina per ogni soglia di spesa effettuata presso i punti vendita.

In quel caso, l’intento dell’azienda è stato anche quello di promuovere prodotti a proprio marchio, attraverso il cui acquisto si sarebbe poi arrivati all’erogazione del buono sconto carburante in questione. Una operazione che ha riscontrato enorme successo tra gli stessi clienti. Il momento è certo delicato, su questo non vi è dubbio, ragion per cui i consumatori stessi necessitano in qualche modo di specifiche operazioni di fidelizzazione e ricerca della convenienza in ogni settore.

Sempre Esselunga, però, a proposito di campagne di fidelizzazione, ha leggermente abbassato le soglie. In questo caso parliamo della quantificazione in euro dei punti fedeltà accumulati dagli stessi clienti. Se prima infatti con 3000 punti Esselunga si poteva arrivare ad un risparmio complessivo di 30 euro, oggi con lo stesso quantitativo di punti si arriva invece a 27 euro. Il vantaggio è comunque enorme, considerati i tempi che corrono, ma la differenza qualcuno l’ha notata.

Esselunga il premio è alla cassa: la convenienza stavolta è per gli amanti dello sport del momento

Sempre in merito alla campagna di fidelizzazione messa in piedi da Esselunga è il caso di sottolineare una particolare promozione messa in campo dalla stessa catena di supermercati. Avendo già accumulato 3000 punti Esselunga sulla propria carta fedeltà il cliente avrà l’opportunità di partecipare ad una interessante promozione. Aggiungendo soltanto 47 euro ai 3000 punti già in proprio possesso infatti si potrà acquistare una racchetta da padel.

Non parliamo di una racchetta qualsiasi. Nel caso specifico si tratta di una Snauwaert Pro. Si tratta di un articolo molto prestigioso. Racchetta che, cosi come riportato dallo stesso sito web della catena di supermercati è descritta come “una racchetta da padel versatile che offre grandi prestazioni sia in attacco che in difesa. Realizzata in fibra di vetro, Snauwaert Pro è consigliata sia per chi si avvicina per la prima volta al gioco del padel, sia per i giocatori di livello medio”. Un vero e proprio affare insomma considerato che il prezzo di vendita della singola racchetta è di ben 129 euro.

In questo specifico caso, il cliente in questione potrà acquistarla con 3000 punti Esselunga più 47 euro. Il tutto, per un totale (considerando il valore dei 3000 punti in 27 euro) di soli 74 euro. Il risparmio complessivo sarebbe di ben 55 euro rispetto all’originale prezzo di vendita dell’articolo in questione. La stessa racchetta, inoltre, potrà essere del cliente assolutamente gratis con 7700 punti Esselunga.

Un vero e proprio affare. Dinamica che, insomma, ancora una volta testimonia la cura per la propria clientela che caratterizza l’operato di molte aziende presenti sul territorio italiano. Lo sport del momento insomma, per una promozione che di certo farà felici migliaia di clienti Esselunga. Il risparmio, cosi come anticipato, in certe fasi storiche è assolutamente necessario.