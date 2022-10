Bonus in arrivo: importante novità per chi paga l’affitto

Di questi tempi, considerata la gravità della situazione si può tranquillamente dire che tutto fa davvero brodo.

Negli ultimi mesi gli italiani stanno vivendo situazioni davvero incredibili. Qualcosa che di certo non poteva essere minimamente immaginato soltanto pochissimo tempo fa. Il conflitto in Ucraina, ciò che ancora ci portiamo dietro dalla pandemia di covid, dai momenti più duri che l’anno caratterizzato. Tutto è esploso in un unico fuoco che sta letteralmente travolgendo in ogni direzione i cittadini.

Oggi più che mai il cittadino attende la mano dello Stato per continuare ad immaginare un futuro non sopraffatto del tutto dalla crisi. Lo spavento per l’attuale scenario, al momento è di quelli davvero importanti. Il tessuto sociale è letteralmente terrorizzato da ciò che potrebbe accadere da qui a poco se le cose non dovessero cambiare. Ci troviamo di fronte ad uno scenario più che drammatico che rischia di travolgere tutto e tutti. Oggi più che mai la popolazione ha bisogno di certezze.

Chi può dare certezze, chi può rassicurare, in una fase come questa non può essere che lo Stato. Al momento, il nostro paese, senza Governo, in attesa che si dia la luce al frutto delle ultime elezioni politiche versa in condizioni disperate. La maggior parte della popolazione non ha accesso, cosi come avveniva soltanto poche settimane fa a quelli che sono i servizi, le logiche essenziali. Diventa impossibile fare la spesa, impossibile fare rifornimento alla propria auto.

Impossibile, ancora, pagare le bollette, letteralmente raddoppiate. Oggi più che mai c’è bisogno di una presa di posizione forte da parte del Governo, di quello che sarà l’esecutivo, per intenderci per dare una sterzata decisiva, qualora fosse possibile, al momento storico che viviamo. In questo modo non è possibile andare avanti. Sono a rischio le famiglie, rischiano di chiudere migliaia e migliaia di imprese. La tragedia, sociale, insomma, rischia di essere davvero alle porte.

Nonostante tutto, per fortuna, l’operato del vecchio Governo, guidato da Mario Draghi sta ancora facendo sentire il suo effetto sulla popolazione. Un nuovo provvedimento investirà ben presto gli italiani. Un contributo destinato ad una parte importante della popolazione, quella che vive in affitto. Una misura che provvederà a rendere più snello il bilancio mensile, avendo cosi la possibilità di utilizzare quei soldi destinati all’affitto di casa, per ben altro.

Bonus in arrivo: il contributo affitto potrebbe risolvere qualche problema agli italiani

Aumenta il costo della vita, cosi come anticipato, gli alimenti, il carburante, le bollette, chiaramente di conseguenza aumentano gli affitti di casa, aumenta qualsiasi cosa in grado di aumentare di prezzo, in sintesi. Un incremento dell’1,4%. Nel Nord-Ovest del Paese, i prezzi medi sono in rialzo del 1,6%, nel Meridione italiano sono in rialzo dell’1,2%. Una situazione insomma che dovrebbe prevedere un intervento netto e deciso da parte dello Stato.

Gli enti locali, parte dello Stato, quindi, stanno intervenendo singolarmente con una serie di iniziative atte a semplificare i compiti, i doveri, in qualche modo, dei cittadini italiani. Una interessante iniziativa arriva, ad esempio, dal comune di Macerata. I requisiti necessari per avere diritto alla misura in questione è quella di non essere titolare di una quota più alta del 25% del diritto di proprietà o altro diritto di godimento in merito ad una abitazione presente all’interno del Comune in questione.

Reddito massimo, valore ISEE di 12.170,86 euro. Non è ancora certa, al momento l’entità dello stesso contributo. Ad essere certa è invece la data di scadenza per procedere alla richiesta della stessa agevolazione. Fino alle ore 14.00 del 30 ottobre 2022. I vari portali delle amministrazioni comunali che si interesseranno a questo tipo di misura potranno fornire tutte le altre informazioni del caso. Il momento è drammatico. In questa fase occorre l’aiuto ed il sostegno da parte di tutti. Il rischio di soccombere, moralmente e purtroppo non solo, è troppo alto