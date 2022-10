Superenalotto, il bottino è ricco e si sogna ancora: italiani scatenati

Ormai è un vero e proprio chiodo fisso, non si attende altro che la notizia decisiva, quella che può cambiarti la vita.

Oggi più che mai considerati tempi e condizioni del nostro paese, due fattori che chiaramente vanno a braccetto, ci troviamo a prendere in analisi numerosi ulteriori aspetti che ci facciano capire quale possa essere la situazione media nel nostro paese. Al centro dei pensieri dei cittadini, oggi più che mai troviamo il gioco, per un motivo molto semplice. L’opportunità istantanea di cambiare vita, di immaginare un altro tipo di esistenza.

In questa fase particolarmente delicata la vincita al gioco rappresenta forse l’unica opportunità concreta di mettere in cascina una vincita capace di rivoluzionare del tutto la vita del cittadino. La crisi devastante ha reso letteralmente impraticabili numerosi terreni attivi nel quotidiano. La difficoltà di fare la spesa, i prezzi aumentati praticamente in ogni comparto, le bollette raddoppiate, il carburante ai massimi storici, non c’è tregua insomma per gli italiani.

Immaginare un futuro diverso, considerando anche i margini di speranza offerti dagli esperti, per la verità molto basso, è un fattore che può naturalmente associarci al contesto stesso del gioco. Quale altro ambito può offrire somme di denaro alte, spesso altissime in un periodo di tempo assolutamente ristretto? Gratta e vinci, Lotto, Superenalotto, gli italiani ormai puntano a quello, si spera sempre con la dovuta moderazione. La speranza è rinchiusa li, tra numeri e simboli.

Più che appetitosi, per cosi dire, risultano essere quelli che sono gli standard dei premi messi a disposizione dai giochi in questione. L’esempio del Superenalotto al momento è quello chiaramente più significativo. Un jackpot che ha superato i 280 milioni di euro, una cifra record per il nostro paese. Il precedente primato, stracciato, al momento soltanto virtualmente infatti era di 209 milioni di euro, figlio di una vincita avvenuta a Lodi nel 2019.

L’ultima affermazione nel nostro paese invece risale al maggio del 2021. In quell’occasione il fortunato “6” offrì ad un fortunato giocatore di Montappone, nelle Marche, la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 156 milioni di euro. Una somma di denaro altissima, lontana certo dalla potenziale vincita attuale ma che rappresenta comunque l’occasione per dare alla propria vita un taglio netto. Ricominciare, lasciarsi tutto alle spalle e ripartire con maggiore serenità e tranquillità.

Superenalotto, il bottino è ricco, si sogna ancora: nel casertano si festeggia alla grande

L’ultima notizia positiva per i giocatori di tutto il paese arriva da Maddaloni, li in provincia di Caserta un fortunato cittadino ha indovinato la giusta combinazione per arrivare al dignitosissimo premio da 44mila euro corrispondente. Si vince anche a Napoli e ad Atripalda in provincia di Avellino. Il “6” è ancora lontano dall’essere intercettato, almeno per il momento. Nel frattempo però gli italiani vincono e lo fanno anche con assoluta assiduità.

L’ultima estrazione di giovedi 6 ottobre ha portato alla seguente combinazione: 10 20 28 62 70 87. Numero Jolly: 59. Numero SuperStar: 26. Massima attenzione in questa fase, per i più attenti alle dinamiche in questione ai numeri ritardatari. Il numero 64 ad esempio mana da ben 69 estrazioni. Il 53 ed il 48 invece sono di fatto “irreperibili” da 48 estrazione, mentre prima di loro il 61 è scomparso finora per ben 68 estrazioni. In fine il 36 ed il 55 sono assenti da ben 42 estrazioni. Si vince e si vince bene insomma, per fortuna, oggi più che mai.

Al momento insomma il gioco rappresenta forse l’unica reale speranza per i cittadini letteralmente impantanati in un momento storico assolutamente unico, almeno per quel che riguarda gli ultimi decenni. La speranza è tutta li, tra numeri e simboli pronti a far gioire più che mai i giocatori in questione. La ricerca della felicità, della serenità, e di una vita senza troppe preoccupazioni di natura economica, passa, oggi, necessariamente per questo specifico contesto.