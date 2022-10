Eurojackpot, la vincita ha tanti, tantissimi zeri: esultano in due

La lotteria del momento, quella che tiene più che mai uniti numerosi paesi del continente. I risultati si vedono eccome.

Alcuni contesti, concorsi, risultano tra i più redditizi in assoluto. Nuove dinamiche che oggi più che mai premiano i cittadini che cercano la svolta nella vita. La situazione attuale, in qualche modo lo richiede. La crisi, la provvisorietà del momento, l’incertezza di un tempo che non si sa bene quando potrà volgere nella sua fase positiva. Il tutto porta a quella voglia di andare oltre di immaginare altro, propria di chi non si arrende.

Vincere in un momento tanto critico rappresenta nel vero senso della parola qualcosa di liberatorio, la possibilità concreta di guardare oltre quello che si possiede, oltre quello che si vive. Immaginare un futuro finalmente diverso, non per forza di cose scandito dai tempi di una crisi che più che mai umilia i cittadini spingendoli ad atteggiamenti che rischiano spesso di diventare mortificanti. Le difficoltà quotidiane, quello che trattiene tutti per evitare il collasso.

I prezzi dei beni alimentari in aumento, la concreta visione di un bilancio mensile che non quadra ed in più la consapevolezza più che mai scomoda che il tutto non passerà presto. La speranza unica, al momento resta quindi il gioco. Con la dovuta moderazione si può ambire all’unica modalità che consente di guadagnare tanti soldi in pochissimo tempo. Non si conosce altro modo, non si vede altra possibilità. Il gioco oggi potrebbe rappresentare la speranza.

Gratta e vinci, Superenalotto, Lotto, la scelta non manca, gli italiani sanno bene dove guardare. Il Superenalotto, oggi, ad esempio ha trascinato tutti in una sorta di collettiva isteria. Colpa del montepremi, 280 e passa milioni di euro, qualcosa di mai visto nel nostro paese. L’ultimo record, teoricamente, per ora polverizzato, era infatti di 209 milioni di euro, per un “6” realizzato a Lodi nel 2019. L’ultima vittoria, invece risale al maggio del 2021, a Montappone, nelle Marche. Lì un fortunato giocatore riuscì nell’impresa di strappare un “6” da 156 milioni di euro.

Inoltre c’è l’Eurojackpot, di portata europea, altro contesto, altra visione. Anche, li in quella specifica dinamica, i cittadini credono molto. I soldi non mancano, i quanto a montepremi, i risultati nemmeno, premi milionari molto frequenti con un jackpot che per l’appunto non va mai sotto i 10 milioni di euro, caratteristica questa, tra le più considerate dai giocatori.

Eurojackpot, il bottino è per due, tanti zeri: ai due fortunati quasi 1 milione di euro in totale

L’ultima estrazione dell’Eurojackpot non ha visto assegnato il jackpot plurimilionario. L’affermazione ultima, in questo senso resta la vittoria di inizio settembre grazie ad un 5+2 da oltre 20 milioni di euro. La recente estrazione però non delude del tutto i giocatori europei. Due sono infatti i 5+1 da oltre 477mila euro a testa. Per quel che riguarda invece il 5+0 parliamo di un bottino da 134mila euro, mentre i 4+2, si intascano oltre 4mila euro a testa. La prossima estrazione vedrà il jackpot in palio salire fino a 49 milioni di euro.

La lotteria europea fa parte di un esperimento ben preciso, una serie di paesi per cosi dire consorziati in cui si gioca di fatto lo stesso tipo di concorso. Al momento, i paesi interessanti sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

L’ultima estrazione dell’Eurojackpot, quella dello scorso 4 ottobre ha prodotto la seguente combinazione vincente: 17-42-43-48-49. Gli euronumeri estratti sono: 3-7. Il totale dei premi assegnati può essere riscontrato attraverso la seguente tabella:

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 2 0 € 477.366,90 punti 5+0 4 0 € 134.606,30 punti 4+2 21 0 € 4.229,10 punti 4+1 307 4 € 361,60 punti 3+2 944 19 € 137,30 punti 4+0 592 9 € 137,30 punti 2+2 16.133 405 € 20,70 punti 3+1 13.548 273 € 20,70 punti 3+0 28.185 594 € 20,70 punti 1+2 95.321 2.525 € 9,50 punti 2+1 218.665 5.078 € 9,50

La lotteria insomma va che è una meraviglia, i cittadini partecipano e spesso vincono. Il premio più alto assegnato finora resta quello da 120 milioni di euro per il fortunato 5+2 in una precisa occasione. Pioggia di milioni insomma, e non solo, anche la speranza, in questo senso, è davvero tanta.