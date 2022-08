Gratta e vinci, la fortuna bacia gli audaci: doppio premio con inganno

Una vicenda davvero incredibile che ha fatto la fortuna di due fortunate giocatrici. Un premio inatteso che ha cambiato le loro vite.

Di questi tempi, con la crisi che monta ormai da mesi senza alcuna pietà, vincere al gioco può rappresentare davvero il massimo. Situazioni di forte disagio, in ogni parte del pianeta che spesso vengono addolcite in qualche modo proprio con la speranza. Qualcosa che in un certo senso soltanto il gioco può dare, soltanto il brivido di immaginare di arrivare a quel determinato risultato.

Un risultato davvero incredibile quello che ha riguardato due fortunate giocatrici americane. La buona sorte ha voluto baciare, accarezzare in qualche modo le proprie vite. Una situazione che forse mai e poi mai avrebbero immaginato. Il Gratta e vinci, la condizione ideale per ritrovarsi all’improvviso liberi da ansie e preoccupazioni. Diventare ricchi in pochi secondi è possibile, più che possibile a ben pensarci soltanto con questo tipo di gioco.

Quanto tempo passa tra quando si acquista il biglietto a quando si conosce l’esito della stessa giocata. Pochissimi minuti, addirittura potrebbero essere secondi. Parliamo di quella che è ormai diventata una sorta di abitudine complementare ad altre situazioni della giornata. La colazione, l’acquisto del giornale, oppure delle sigarette, il rifornimento all’automobile, la spesa per casa e cosi via. Addolcire momenti della giornata con attimi di ricercata fortuna, in un certo senso.

Due donne fortunate due giocatrici forse improvvisate che per una volta possono dire di essere state realmente benedette, per cosi dire, dalla dea bendata. Una vittoria strepitosa che in pochissimo tempo ha praticamene fatto il giro della città. 350mila dollari in totale distribuiti tra le due vincitrici. Il Gratta e vinci che ancora una volta si dimostra come il concorso perfetto per fare in modo che la propria vita cambi da un momento all’altro.

Gratta e vinci, la fortuna bacia gli audaci: ecco chi sono le fortunate vincitrici

Il vento della fortuna soffia sul Canada, due fortunate giocatrici hanno di colpo visto la propria vita cambiare grazie a numeri e simboli giusti al posto giusto, una situazione davvero incredibile che di certo non potevamo aspettarsi. Si tratta di Patricia Roberts di Trenton e Brooklyn Allan di Campbellford, questi i nomi delle due donne che hanno letteralmente sbancato al Gratta e vinci in pochissimo tempo.

Patricia Roberts ha vinto 250mila dollari grazie al concorso Crossword Deluxe, acquistando il biglietto fortunato presso il Metro in Quinte Street a Trenton. Brooklyn Allan invece ha vinto la bellezza di 100mila dollari dopo aver acquistato il proprio biglietto vincente la MacLaren Pharmacy di Bridge Street a Campbellford. Proprio quest’ultima più felice che mai perchè aveva da poco deciso di ristrutturare casa e la somma di denaro appena conquistata non potrà che farle comodo.

Due giocate fortunate che a questo punto spalancano alle fortunate giocatrici un futuro completamente diverso in cui sarà possibile togliersi delle piccole soddisfazioni. Ci troviamo di fronte a situazioni che di certo mai e poi mai potremmo immaginare per noi stessi. Vincere, almeno da quel che raccontano i vincitori, per l’appunto, è qualcosa che non si può spiegare. Una sensazione molto particolare, a tratti unica. La consapevolezza di poter dare un cambio netto alla propria vita, cosi all’improvviso, senza considerare dubbi, incertezze e piccole drammatiche situazioni.

Oggi più che mai la situazione generale impone piccole svolte che possono certo arrivare anche dal gioco. Svoltare, dare un senso diverso alla propria vita. Dribblare le difficoltà e fare in modo che il futuro possa quantomeno apparire sereno, cosi come dovrebbe essere nella maggior parte dei casi. La speranza nel gioco, ovviamente sempre praticato con la dovuta moderazione. Vincere per immaginare una vita completamente diversa, niente di più. Avanti con il prossimo.