Eurojackpot, Italia stavolta fortunata: pioggia di soldi in una regione

Il gioco sempre più al centro egli interessi dei giocatori di tutta Europa. Il nuovo format funziona alla grande e da soddisfazioni.

Il concorso su scala europea che da molto tempo ormai distribuisce gioia e soddisfazione ai giocatori del continente continua a regalare forti emozioni ad ogni latitudine. L’estrazione del venerdi anche stavolta ha regalato sensazioni forti nel nostro paese. Un onda di buona sorte, per cosi dire, che riesce, probabilmente, a far dimenticare ai cittadini il peso della crisi sempre più soffocante.

Gli ultimi tempi, ovunque in Europa e non solo sono stati particolarmente duri, questa cosa è ormai nota a tutti. Il futuro prossimo non sarà di certo meglio, per aspettare segni di ripresa sotto molti aspetti bisognerà attendere con molta probabilità il 2024. Nel frattempo i cittadini, sempre più schiacciati dal peso della crisi cercano rifugio in dinamiche che diano loro in qualche modo una sorta di speranza per affrontare al meglio, per quel che si può, il presente.

Prezzi di beni alimentari, di servizi, carburante, caro bollette. Niente viaggia alla stessa velocità, allo stesso andamento di prima. Ci troviamo di fronte ad una crisi epocale favorita dalla pandemia di covid oltre che dall’inizio del conflitto in Ucraina. Le famiglie italiane e non solo loro continuano a stringere la cinta in attesa che tutto possa tornare alla normalità. Nel frattempo, il gioco, sempre con la dovuta moderazione, arriva in loro soccorso per come fonte di distrazione e non solo.

L’Eurojackpot, oggi si gioca in ben 18 paesi europei: Italia, Germania, Spagna, Finlandia, Danimarca, Svezia, Croazia, Olanda, Slovenia, Estonia, Norvegia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e, a partire dallo scorso settembre, anche la Polonia. I risultati, man mano fanno felici bene o male i giocatori rappresentanti di ogni paese in questione. Stavolta però, a sorridere, è l’Italia con un colpo davvero indimenticabile.

Eurojackpot, Italia stavolta fortunata: a Benevento la buona sorte regala un imponente 5+1

L’ultima estrazione regala una ventata di sano ottimismo e ricca soddisfazione al nostro paese. A Benevento, lo scorso 5 agosto, l’Eurojackpot ha portato ad un fortunato giocatore o fortunata giocatrice del posto una somma di denaro davvero niente male. Un 5+1 da sogno che ha regalato alla persona in questione la bellezza di 257.580,30 euro. Il jackpot totale sale a 36 milioni di euro, in attesa del colpo della vita del prossimo vincitore.

La ricevitoria di via San Gregorio VIII 5 a Benevento è stato il luogo in cui la fortuna ha fatto a dovere il proprio lavoro, rivoluzionando del tutto la vita del fortunato giocatore. Non solo a Benevento però è pioggia di emozioni grazie all’Eurokackpot. Si vince anche a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia presso la tabaccheria Chicco d’Oro in via Circonvallazione 33B. In questo caso la giocata vincente è un 5+0 da ben 92.440,20 euro. Anche in questo caso insomma una interessantissima somma di denaro.

La combinazione vincente dell’ultima estrazione dello scorso 5 agosto 2022 è stata 10 12 17 31 49, Euronumeri 2 e 8. Pioggia di emozioni insomma nel nostro paese, con due colpi da maestro che di sicuro cambieranno radicalmente la vita dei fortunati giocatori in questione. Si vince e si pensa al futuro, la speranza insomma che centra pienamente il suo fine. Cittadini che per una volta nella vita trovano nel gioco quella soddisfazione che probabilmente altre dinamiche quotidiane non riescono pienamente a trasmettere.

In Italia invece tutti gli occhi sono chiaramente puntati sul Superenalotto e sul suo gustoso jackpot da ben 250 milioni di euro. Un vero e proprio record per il nostro paese che conta di arricchire quanto prima il fortunato di turno. Una cifra forse addirittura troppo grande per una persona sola. La fortuna, almeno si spera, pare ci stia lavorando e la proclamazione del neo milionario italiano potrebbe essere più prossimo che mai.