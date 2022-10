Listeria continua a mietere vittime, morto un uomo: un altro prodotto sotto accusa

Non solo i wurstel, un altro prodotto è finito sotto accusa dopo che un uomo è morto per listeria. Ecco di quale si tratta.

Nelle ultime settimane si è registrato un aumento dei casi di listeria in Italia, con un altro prodotto finito sotto accusa. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Alle prese con i vari impegni della vita quotidiana, può capitare a tutti quanti, prima o poi, di compiere dei gesti comuni, come semplicemente fare la spesa, senza nemmeno rendersi conto di quello che si sta effettivamente acquistando. Proprio in tale ambito giungono in nostro aiuto i vari addetti ai lavori che provvedono a segnalare in modo tempestivo eventuali problemi.

A tal proposito, ad esempio, abbiamo già visto che è stato registrato in diverse regioni del nostro Paese un aumento di casi clinici di listeriosi alimentare. A finire al centro dell'attenzione, però, non si annoverano solo i wurstel. Anche un altro prodotto è finito sotto accusa dopo che un uomo è morto per listeria. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c'è da sapere in merito.

Listeria continua a mietere vittime, morto un uomo: probabilmente aveva mangiato ricotta

Un altro morto per listeria. Si tratta di un uomo di 75 anni di Bojano, in provincia di Campobasso, ricoverato in Terapia intensiva presso il Cardarelli di Campobasso, che aveva contratto la listeriosi. Come riportato dall’Ansa, da giorni l’uomo era in rianimazione dopo aver ingerito un alimento, molto probabilmente della ricotta.

Le sue condizioni erano state considerate fin da subito molto gravi per via di alcune patologie pregresse. Al momento è in corso una verifica dell’ufficio Igiene al fine di capire quale sia effettivamente l’alimento da cui ha avuto origine il contagio.

A tal proposito ricordiamo che la Listeria monocytogenes, responsabile della listeriosi, è un batterio ubiquitario che può trovarsi nel suolo, nell’acqua e nella vegetazione. Questo batterio può contaminare vari alimenti come ad esempio il latte, ma anche la verdura, formaggi molli, carni poco cotte e insaccati poco stagionati.