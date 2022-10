Gratta e vinci, il nuovo concorso che stregherà gli italiani: come funziona

Un nuovo gioco che di certo contribuirà a rendere ancor più avvincente il quotidiano dei cittadini. Ecco di cosa si tratta.

Un gioco nuovo, un nuovo Gratta e vinci per intenderci, la possibilità ulteriore di mettere da parte ansie e preoccupazioni e provare a vivere in modo del tutto diverso. Il gioco, oggi offre questa incredibile opportunità. Lo Stato provvede subito ad esaudire per certi versi quelli che sono i desideri più o meno nascosti dei cittadini. Ecco insomma un nuovo concorso sul quale scommettere per sperare di vedere cambiata la propria vita.

Il momento attuale è di per se molto complicato. In questa particolare fase, cosi come anticipato, il gioco prova a rappresentare, forse in certi casi addirittura involontariamente quella possibilità che nelle dinamiche quotidiane, standard di fatto non esiste. Soldi, tanti soldi in pochissimo tempo. La realtà dei fatti ci porta chiaramente a pensare al gioco. Nessun altro contesto offrirebbe tali possibilità. Le opportunità sotto questo punto di vista certo non mancano.

Pensiamo ad esempio a Gratta e Vinci, Lotto, Superenalotto, concorsi che possono cosi come anticipato in precedenza assicurare ai potenziali vincitori la possibilità di immaginare un futuro completamente diverso dal presente. Senza più ansie, preoccupazioni e momenti di incertezza. Il tutto insomma potrebbe trasformarsi in ben altro, tutto potrebbe avere un sapore, un gusto tutto nuovo. Il gioco insomma, gli italiani questo lo sano molto bene.

Tra questi spicca per motivi più che ovvi il Superenalotto. L’attuale jackpot ha infatti superato i 280 milioni di euro e nelle prossime settimane conta di raggiungere quota 300 milioni. Un record, di fatto, non concretizzato ma già primato se si considera che attualmente la vincita più alta mai verificatasi è quella di Lodi del 2019, in quell’occasione grazie ad un prolifico “6” furono assegnati la bellezza di 209 milioni di euro.

L’ultima vincita, poi, nel nostro paese, risale addirittura al 2021. Maggio 2021 per essere precisi. In quel di Montappone, piccolo comune della provincia di Fermo, nelle Marche, un altrettanto fortunato giocatore riuscì a strappare l’incredibile jackpot di 156 milioni di euro. Da quel momento più nessuna notizia del “6”. Gli italiani ancora oggi sperano, ed oggi più che mai considerato il difficile momento storico provano realmente ad immaginare qualcosa di diverso.

Gratta e vinci, il nuovo concorso che stregherà gli italiani: “Super Numerissimi” infiamma il mercato

Una novità dunque nel contesto che riguarda i giochi dello Stato. L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, attraverso una determinazione direttoriale firmata dal direttore generale, Marcello Minenna, ha di fatto annunciato la nascita di una nuova lotteria nazionale istantanea. Nel caso specifico, il nuovo concorso sarà denominato “Super Numerissimi”. Il singolo biglietto costerà 10 euro, il premio massimo ottenibile sarà invece di 2 milioni di euro.

Due i giochi presenti su ogni singolo biglietto. Le modalità di partecipazione, una volta acquistato il tagliando si prosegue nel gestire i due giochi presenti. Questi sono denominati “Gioco 1” e “Gioco 2”. Cosi come descritto attraverso i canali ufficiali nel primo caso: “Si devono scoprire i venti “NUMERI VINCENTI”, celati dall’immagine di sedici cerchi dorati recanti il simbolo “€”, dall’immagine di due cerchi contraddistinti dalla scritta “BONUS X2” e dall’immagine di due cerchi contraddistinti dalla scritta “BONUS X5”. Successivamente, in ognuna delle dieci giocate contraddistinte, rispettivamente, dalla scritta “GIOCATA 1”, “GIOCATA 2”, “GIOCATA 3”, “GIOCATA 4”, “GIOCATA 5”, “GIOCATA 6”, “GIOCATA 7”, “GIOCATA 8”, “GIOCATA 9” e “GIOCATA 10”, si devono grattare solo i numeri corrispondenti. Parliamo quindi di quelli uguali, a quelli rinvenuti nei “NUMERI VINCENTI”. Ma non è tutto”

“Per ogni giocata prosegue la descrizione – se vengono grattati tutti i numeri della giocata, cioè se tutti i numeri che compongono la giocata sono presenti tra i “NUMERI VINCENTI”, si vince il premio indicato nella giocata; se vengono grattati tutti i numeri della giocata – cioè se tutti i numeri che compongono la giocata sono presenti tra i “NUMERI VINCENTI”- e tra questi è presente un numero vincente “BONUS X2”, si vince. I questo caso il doppio. Il tutto rispetto al premio indicato nella giocata. Se vengono grattati tutti i numeri della giocata, cioè se tutti i numeri che compongono la giocata sono presenti tra i “NUMERI VINCENTI” e tra questi è presente un numero vincente “BONUS X5”, si vince. Bottino, il premio indicato moltiplicato per 5.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Nel gioco 2 invece è necessario scoprire gli importi nascosti dall’immagine di quattro pile di monete d’oro. La scoperta di due importi uguali darà al giocatore quella stessa domma di denaro. Un gioco che potrebbe certo entusiasmare non poco la platea dei giocatori italiani. Soprattutto in una fase storica tanto complicata, dove la speranza è forse l’unica arma in mano ai cittadini.