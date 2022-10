Telepass, novità incredibile: per le auto (ferme) cambia tutto

L’app Telepass rivoluziona il pagamento delle strisce blu. La sosta sarà regolata interamente dal proprio smartphone, in accordo col Comune.

È in aggiornamento continuo il Telepass, ormai diventato uno strumento decisamente più performante rispetto al semplice passaggio rapido al casello autostradale.

Dall’idea del Cashback, con rimborsi mirati per coloro che hanno perso troppo tempo in coda, fino al filo diretto con le banche, il dispositivo è pronto a rivoluzionare anche il quadro che regola il parcheggio all’interno delle strisce blu. Ossia le soste a pagamento. Del resto, la società Telepass concentra la sua attenzione sulla mobilità in senso generale, non solo per quel che concerne la circolazione autostradale. E ora, sfruttando le potenzialità dell’applicazione destinata, si punta a migliorare l’utilizzo degli spazi di sosta a pagamento, cercando di passare per una semplificazione del metodo di pagamento da remoto. Un servizio disponibile in più di duecento Comuni italiani.

La novità sostanziale riguarda il metodo di pagamento. In queste zone sarà infatti possibile procedere al saldo della sosta direttamente dal proprio dispositivo, tramite un servizio e-cashless che andrà a calcolare in primis il tempo della sosta e, successivamente, l’importo da pagare in base alle tariffe indicate dal Comune stesso. Un sistema che consentirà un buon risparmio di tempo, evitando il ricorso al parchimetro e favorendo ancora una volta l’uso dei dispositivi mobili per accelerare le procedure.

Telepass, la grande novità: pagamento diretto delle strisce blu

Il lato realmente positivo è che la sosta, a questo punto, sarebbe di fatto senza limiti. Non sarà necessario, infatti, stampare un biglietto con i limiti temporali della sosta, in quanto sarà il Telepass stesso a regolare tempo e spesa. L’applicazione, infatti, terrà d’occhio l’auto dal momento del parcheggio fino alla ripartenza, con la possibilità di impostare orari predefiniti oppure riservandosi quella di interrompere il parcheggio in anticipo. Inoltre, al fine di evitare ritardi, l’app consentirà di visionare il percorso più breve per raggiungere la propria auto. In sostanza, un servizio a tutto tondo relativo non solo alla sosta ma anche alle tempistiche necessarie per svolgere le proprie faccende. Il quale determina di fatto l’importo da pagare. Inoltre, a partire dall’1 ottobre e fino al 31 dicembre 2022, per i nuovi clienti del servizio di pagamento via app Telepass, sarà possibile ricevere il 15% di cashback.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Una possibilità che sarà garantita anche a coloro che sono già clienti ma per costoro sarà riservato solo il 5%. Per quanto riguarda il funzionamento dell’applicazione, dopo aver effettuato l’installazione si potrà procedere utilizzando il servizio Strisce Blu, confermando la propria posizione e impostando quindi la durata del parcheggio. In prossimità della scadenza, sarà l’app stessa ad avvisare l’utente, segnalando anche l’importo da pagare in quel momento. Chiaramente, sarà possibile rettificare il termine, sia posticipandolo che anticipandolo. In questo modo, si andrà a pagare esattamente la somma dovuta per la durata effettiva del parcheggio. Inoltre, inserendo la targa dell’auto, il Comune potrà verificare la regolarità del posteggio. Un’applicazione che, in poche parole, conviene a tutti. In un momento che, peraltro, per Telepass è piuttosto prodigo di novità interessanti.