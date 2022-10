Gratta e vinci, la ricevitoria dei sogni e l’ennesimo miracolo: ormai è record

Ci sono storie che meritano essere raccontate, oggi più che mai. Momenti duri, certo, dover però emergere a volte è davvero possibile.

Il bello di alcune situazioni che la cronaca sa regalarci nei momenti più opportuni può essere riscontrato in quello che di fatto certi fatti trasmettono. In un momento tanto drammatico un barlume di speranza può accendersi facilmente considerando le aspettative nel futuro che non sono, anch’esse, delle migliori. I fatti, le vicende, possono aiutare i cittadini a continuare a credere in una condizione diversa. In una modalità di vita, del tutto opposta a quella attuale.

Il quotidiano, inaspettatamente potrebbe regalare al cittadino perennemente in difficoltà da molti mesi la soddisfazione che questi forse cercava dal suo presente, dal suo attuale momento. La condizione vissuta da milioni e milioni di cittadini negli ultimi tempi non è delle migliori, la speranza, quindi, di immaginare un futuro diverso è oggi tutto quello che resta in molti casi, forse anche troppi. Oggi, come mai, la necessità di sognare è quotidiana

In molti casi, la consapevolezza da parte del cittadino di potersi dire in qualche modo stimolato dalla condizione non per forza positiva, aumenta più che mai osservando quelle che sono le dinamiche intorno a se. Le vincite, la possibilità concreta di trovare stimolo da precise condizioni, precise situazioni. In molti casi ad esempio può concretizzarsi l’immagine di una ricevitoria fortunata, il gioco si sa, è capace di certi abbagli, di certi viaggi della mente.

L’apprensione, insomma, del giocatore di questi tempi è molta, soprattutto in merito a certi temi. Uno su tutti? Il Superenalotto. Un bonus che ha superato i 280 milioni di euro non può lasciare indifferenti. In più, c’è da considerare che la sestina vincente, nel nostro paese manca da una estrazione dal maggio 2021. Ultima apparizione a Montappone nelle Marche con bottino da 156 milioni di euro. Il jackpot da sogno, record assoluto nel nostro paese non può lasciare indifferenti per l’appunto.

Record polverizzato, se si pensa all’ultima vincita, quella di Lodi da 209 milioni di euro nel 2019. Polverizzato in teoria, certo, ma prima o poi, si spera prima possibile, il fatto sarà cronaca e quindi il nuovo primato sarà davvero difficile da battere.

Gratta e vinci, la ricevitoria dei sogni e l’ennesimo miracolo: 700mila euro in un anno

A Rovigo, presso la tabaccheria edicola “Casa Fortuna”, sita presso il “Centro Commerciale La Fattoria” la stessa titolare Lorenza Moretto ha annunciato l’ennesima vincita presso la sua fortunata ricevitoria. 20mila euro conquistati di recente, infatti, grazie ad un biglietto Gratta e vinci. Nel solo anno 2021,la ricevitoria in questione ha distribuito premi per più di 700mila euro, parliamo insomma di una situazione non proprio usuale, una vera e propria tabaccheria dei sogni.

Caterina Trevisan, dipendente dell’esercizio insieme a Francesca Libraro, ha un consiglio ben preciso da dare a tutti i giocatori Più o meno assidui: “Consiglio a tutti di scaricarsi sullo smartphone l’applicazione ufficiale Mylotteries di Lottomatica, perché molto spesso le persone gettano biglietti vincenti senza fare troppa attenzione alle modalità di gioco. In questo modo tutti possono esseri sicuri di aver realmente realizzato una vincita o meno. L’ultima vincita è stata verificata proprio con questa nuova modalità. In quest’occasione, il fortunato biglietto Gratta e vinci Mega Miliardario da 10 euro, ha regalato a un cinquantenne 20mila euro. La vincita è la seconda più alta del negozio, superata da quella da 25mila euro della lotteria Italia del 2020″.

Il messaggio insomma è più che chiaro, esiste il giocatore distratto che butta via il biglietto magari vincente senza nemmeno accorgersene. Inoltre potrebbe essere la persona fortunata che va a controllare per scrupolo i biglietti magari presenti in terra o nei cestini dell’immondizia. Questo per poi incassare inattesi e quanto mai improbabili premi. La realtà dei fatti insomma è anche questa. Speranza, certo, ma anche un briciolo di attenzione in più, per non rischiare di vanificare una incredibile dose di fortuna ricevuta.