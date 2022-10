Gratta e vinci, pochi attimi e tutto cambia: “Non potevo crederci”

Una vincita di quelle che di certo non si possono ammirare tutti i giorni. Eventi assolutamente eccezionali che danno speranza.

Quello che a volte prende forma, quello che riesce a toccare da vicino le vite dei cittadini, di quelli che sono sempre in prima linea, esposti più che mai ai rischi quotidiani. La loro, è la maggiore soddisfazione, nel momento in cui la fortuna pensa di doversi fermare e baciare qualcuno all’improvviso. La soddisfazione di guardare oltre l’immaginario futuro, di vederlo cosi come non lo si è mai visto.

Il Gratta e vinci, ad oggi resta uno dei giochi preferiti dai cittadini. Il motivo è molto semplice, tutto dura davvero un attimo. Pochi istanti per scoprire se la propria vita possa o meno prendere una piega completamente diversa. Questione di minuti. Quanto tempo passa in effetti dal momento in cui si acquista un biglietto fino a quando si comprende o meno di aver vinto? Realisticamente parlando davvero pochi minuti. La magia, forse, è davvero tutta quanta li.

Il tipo di concorso in questione, quello che per l’appunto prevede di grattare una serie di strisce preposte e sperare nella combinazione favorevole di numeri e simboli è tra i più gettonati in assoluto, su questo non vi è alcun dubbio. Ormai questo tipo di pratica è diventata praticamente standard nel quotidiano di milioni e milioni di giocatori. La mattina insieme alla colazione, oppure nel momento in cui si acquista il giornale. Una piacevole, almeno in partenza, abitudine.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti, non si vince a ripetizione, certo, ma quando si indovina la combinazione, quando la fortuna decide di baciare l’audace giocatore allora il discorso cambia e le cifre crescono fino a raggiungere importi milionari. Tutto è possibile in questo campo, lo sappiamo benissimo. Tutto è davvero più che mai realizzabile. La speranza dei cittadini, in un certo senso, oggi più che mai è riposta anche in questa specifica dinamica.

Gratta e vinci, pochi attimi e tutto cambia: vince 1 milione ed ha già le idee più che chiare

Le storie che maggiormente condiscono la cronaca, per cosi dire riescono a presentarla in modo del tutto intrigante, quasi affascinante, per il discorso della speranza insomma, riescono in tutto e per tutto ad animare quelle che sono le ambizioni dei cittadini. In ogni parte del mondo il fatto di poter ipoteticamente disporre di una somma di denaro altissima spinge i cittadini a tentare e tentare la fortuna. La speranza insomma, sempre e solo lei.

Quello che ad esempio è successo in Nord Carolina, negli Stati Uniti d’America ha davvero dell’incredibile. Una donna della contea di Northampton ha letteralmente fatto saltare il banco. La fortunata risponde al nome di Sabrina Bottoms residente a Conway, ha giocato il suo solito biglietto Gratta e vinci, una sorta di quasi spontanea abitudine. Stavolta però le cose sono andate in maniera del tutto diversa, stavolta la donna ha letteralmente sbancato il concorso.

1 milione di dollari conquistati al nuovo gioco della North Carolina Educacation Lottery. “Non potevo credere di aver vinto – ha dichiarato la Bottoms – faccio il pieno e ricevo un biglietto ogni settimana.” Ecco insomma la pratica, l’abitudine della donna, rifornimento di benzina e biglietto. “Ho dovuto chiedere a qualcun altro di controllare il biglietto”, ha poi dichiarato la donna, incredula davanti a quel risultato che proprio non accettava di comprendere pienamente.

La donna, di professione magazziniera ha ritirato la sua vincita presso il quartier generale dell’ente che gestisce la lotteria a fine settembre. La sua scelta è caduta, in merito alla tipologia di premio da ritirare sulla somma forfettaria di 600mila dollari, invece della rendita da 50mila dollari per 20 anni. Al netto delle ritenute fiscali e trattenute di vario tipo la cifra complessiva è poi scesa fino a 426mila dollari, un importo di tutto rispetto insomma.

La donna, oggi più che mai sa bene cosa farà con quei soldi, acquistare la casa dei propri sogni. Al momento i premi da 1 milione di dollari da conquistare sono ancora tre al nuovo gioco della lotteria della Carolina del Nord. Si vince e si vince piuttosto bene. Il presente insomma offre più di una speranza ai cittadini, e spesso il tutto si concretizza in una magnifica ed indimenticabile esperienza.