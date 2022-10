Marco Bellavia, quanto ha perso lasciando la casa del Grande Fratello Vip: le cifre che non ti aspetti

Marco Bellavia ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip e sono in molti a chiedersi quanto ha perso e se dovrà o meno pagare una penale.

Alfonso Signorini è tornato al timone del Grande Fratello Vip che, come al solito, finisce per attirare l’interesse di una grande fetta di pubblico. Diversi i volti noti del mondo dello spettacolo nostrano che hanno deciso di mettersi in gioco entrando nella casa più spiata d’Italia. Tra questi si annovera proprio Marco Bellavia.

Marco Bellavia, quanto ha perso lasciando la casa del Grande Fratello Vip: le informazioni disponibili

Fin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, Marco Bellavia ha manifestato i suoi problemi di fragilità e depressione, chiedendo spesso sostegno agli altri inquilini. Nel corso della diretta, infatti, parlando con Alfonso Signorini ha spiegato di non stare bene.

“Fuori avevo mio figlio come punto di riferimento. Però starei qui ancora volentieri. Conto di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano. Perché se una persona ha bisogno e gli altri 22 la aiutano, ce la farà. Da solo non ce la fa“, ha quindi sottolineato. Ma purtroppo non è andata così e alla fine ha deciso di abbandonare il programma.

Una decisione senz’ombra di dubbio sofferta, con molti che si chiedono quanto ha perso e se dovrà o meno pagare una penale. Ebbene, a tal proposito interesserà sapere che in base ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, i concorrenti della casa più spiata d’Italia percepirebbero compensi che oscillano da 5 mila euro a 15 mila euro a settimana.

A determinare il guadagno finale, quindi, è il numero di settimane di permanenza nella casa più spiata d’Italia. Ne consegue, pertanto, che l’attore ha ovviamente perso il potenziale guadagno nel caso in cui avesse deciso di proseguire il suo percorso nella casa più spiata d’Italia. Stesso discorso, ovviamente, per il montepremi. Quest’ultimo, ricordiamo, ha un valore pari a 100 mila euro, di cui 50 mila da devolvere in beneficenza.

Marco Bellavia, concorrente del GF Vip 7: vi è una penale nel contratto?

Argomento ancor più delicato, però, è la penale. Come noto, infatti, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, i concorrenti firmano un contratto che presenta al suo interno anche una penale. Quest’ultima, come è facile immaginare, viene inserita per tutelare il programma nel caso in cui un concorrente decida di abbandonare il reality senza un valido motivo.

A tal proposito, ad esempio, abbiamo già visto come, secondo alcune indiscrezioni, sembra che nel contratto di Pamela Prati sia prevista una penale attorno ai 100 mila euro nel caso in cui la soubrette decidesse di abbandonare il reality oppure venga espulsa. Già nel corso delle passate edizioni, inoltre, altri inquilini hanno dichiarato di aver rinunciato all’idea di abbandonare il gioco proprio per via della penale.

Quest’ultima, a quanto pare, sembra che oscilli da 50 mila a 100 mila euro. Non è possibile comunque stabilire il suo importo a priori. Questo in quanto il relativo valore viene definito prendendo in considerazione diversi fattori e soprattutto la penale viene applicata nel momento in cui un concorrente lascia la casa.

Ovviamente, come è facile immaginare, la penale non viene applicata nel caso in cui un inquilino abbandoni il reality per motivi di salute, lutto o problemi personali gravi. Per questo motivo, soffermandosi sul caso di Marco Bellavia, è possibile ipotizzare che non debba pagare alcuna penale.