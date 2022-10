Caro bollette, bonus in arrivo per chi consuma meno: cosa sta succedendo

Buone notizie in arrivo per molte persone che potranno beneficiare di uno sconto in bolletta nel caso in cui riducano i consumi. Ecco cosa sta succedendo.

Sconto in bolletta per chi riduce i consumi di energia elettrica e consigli utili per riuscire a risparmiare. È questa l’interessante iniziativa di un noto operatore. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Un periodo storico senz’ombra di dubbio difficile, quello in cui ci ritroviamo a vivere, caratterizzato da tutta una serie di fattori che hanno un impatto negativo sulle nostre tasche, andando così a ridurre il nostro potere di acquisto. Sempre più persone riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese.

A peggiorare ulteriormente la situazione, poi, le notizie tutt’altro che rassicuranti, in base alle quali a partire dal 1° ottobre si rischia di dover fare i conti con l’ennesima stangata sulle bollette. Proprio in tale ambito, quindi, non crea stupore il fatto che siano in tanti a volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio.

A tal proposito, ad esempio, si annovera l’iniziativa di un noto operatore che ha deciso di applicare uno sconto in bolletta a coloro che riducono i consumi di energia elettrica. Il tutto fornendo anche consigli utili per poter risparmiare. Ma cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Caro bollette, bonus in arrivo per chi consuma meno: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto un noto operatore ha deciso di applicare uno sconto in bolletta a coloro che riducono i consumi di energia elettrica. Il tutto fornendo anche consigli utili per poter risparmiare. Ma cosa sta succedendo? Ebbene, come riportato su Il Sole 24 Ore si tratta di Enel che proprio in questi giorni sta inviando una lettera ai propri clienti, attraverso la quale informa loro dell’introduzione di un importante incentivo economico.

Si tratta, entrando nei dettagli, di un’iniziativa, denominata EssenzialMente, che “ti aiuta a risparmiare in bolletta e può farti guadagnare un bonus se consumi di meno“. Misura rivolta a nove milioni di clienti del libero mercato, i soggetti interessati potranno beneficiare di una riduzione di dieci centesimi per ogni chilowattora risparmiato nel corso dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Al fine di poter determinare se si sia effettivamente registrata una riduzione dei consumi, verranno confrontati quelli dell’ultimo trimestre 2021 con quelli del 2022. Il bonus in questione, quindi, verrà riconosciuto entro la seconda bolletta utile del 2023. In alternativa, in caso di recesso o voltura, verrà riconosciuto con la bolletta di chiusura.

Nel caso in cui, invece, il soggetto interessato abbia sottoscritto un contratto con Enel Energia da meno di un anno, allora i consumi vengono confrontati con i dati storici del Pod. Il bonus, comunque, è bene sottolineare, verrà applicato solamente nel caso in cui il prezzo dell’energia superi i 400 euro a megawattora.

Caro bollette, alcuni consigli utili per risparmiare

Sempre nella lettera poc’anzi citata, inoltre, vengono forniti alcuni consigli utili per risparmiare e contrastare, così, il caro energia. Ad esempio si ricorda di scollegare gli alimentatori dalle prese quando non utilizzati. Ma non solo, di evitare di lasciare accesi i vari dispositivi in modalità stand-by e ricordarsi di sbrinare frigo e congelatore.

Tra gli altri consigli utili, poi, si ricorda di avviare gli elettrodomestici, come lavatrice e lavastoviglie, solo a pieno carico e nella fascia oraria più conveniente. Si invita, inoltre, di preferire l’utilizzo di elettrodomestici con una classe energetica alta.