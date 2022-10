Palestra domestica, Lidl piazza l’offerta da sogno: il tempo è pochissimo

Altra iniziativa di Lidl che mette in promozione una pedaliera per la palestra fatta in casa. Attenzione però, l’offerta sta per scadere.

Pomeriggi in palestra, un’abitudine alla quale difficilmente si rinuncia. Specie dopo il periodo di restrizione pandemico, che ha costretto gli iscritti ad allenarsi da casa e i titolari a scalare un Everest per tenere aperti i battenti.

Tuttavia, è proprio durante il lockdown che molte persone hanno sperimentato la possibilità di adeguare anche la propria abitazione a palestra improvvista, riuscendo quindi a conciliare gli spazi domestici, per quanto più esigui, a una serie di allenamenti, anche senza chissà quali attrezzi. In sostanza, accanto alla seduta tradizionale in loco, c’è chi ha affiancato anche gli esercizi fra le proprie mura, in molti casi sostitutivi della sala pesi qualora non fosse possibile andarci (per qualsiasi motivo). Proprio per rispondere alle esigenze di chi ha improvvisato una palestra in casa, Lidl ha messo a disposizione un’offerta piuttosto singolare, che potrebbe però essere utile a chi, magari, è costretto allo smart working o a trascorrere tanto tempo in casa senza potersi mantenere in forma.

L’obiettivo è favorire l’esercizio fisico domestico anche per coloro che, per fattori esterni (come interventi o limitazioni), non possono svolgere gli allenamenti tradizionali. Non proprio un’offerta da volantino ma, comunque, una delle tante iniziative di Lidl volte ad affiancare ai prodotti alimentari anche degli utensili destinati all’uso “casalingo”. Promozioni solitamente ben accette, anche quando non di immediata utilità (famoso il caso delle scarpe o di altri prodotti di abbigliamento). Comunque in grado di alimentare il legame fra rivenditore e clientela.

Offerta Lidl, attrezzo per la palestra in casa: quanto costa e quando scade l’offerta

L’ascesa di Lidl prosegue a colpi di offerte. Dall’apertura di nuovi punti vendita (quindi offerte di lavoro) a iniziative di marketing in grado di rafforzare la fidelizzazione della clientela. E visto che in molti, negli ultimi due anni, hanno sperimentato la necessità di procedere agli allenamenti fatti in casa, chiaramente non solo professionali, ecco che fra gli scaffali compare un attrezzo a prezzi competitivi, volto a favorire l’esercizio fisico in modo semplice ma efficace. Si tratta di una pedaliera per braccia e gambe, venduta negli store di Lidl a soli 39,99 euro. Considerando i prezzi sul mercato per un attrezzo simile, di fatto utilizzato anche nelle palestre tradizionali, si tratta di un vero e proprio affare. Certo, a patto di avere un po’ di spazio in casa.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

È vero però che una pedaliera non ne richiede chissà quanto. Un angolo della camera da letto andrà bene per conservarla e tirarla fuori al momento giusto sarà sufficiente. Ovviamente, lo strumento sarà integrato di tutte le funzioni che, oggi come oggi, ci si aspetta da un attrezzo da palestra. Nello specifico, computer integrato con 6 funzioni e display LCD, resistenza regolabile, pedali removibili. I manubri sono in metallo. Senza contare che una pedaliera può essere utile anche a fronte di incidenti subiti, come riabilitazione domestica e rafforzamento per game e braccia sulla base delle indicazioni dei fisioterapisti. Anzi, alcuni medici la consigliano anche per risolvere le difficoltà ad addormentarsi visto che i movimenti della pedaliera concilierebbero il sonno. Occhio alle tempistiche però: l’offerta scade il 2 ottobre.