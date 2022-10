Natale, quest’anno l’albero cambia: sarà più bello e vi farà risparmiare tanti soldi

Scopriamo qual è la brillante idea di risparmio che permetterà di illuminare l’Albero di Natale e la propria abitazione senza incidere in bolletta.

Un piccolo impianto fotovoltaico alla portata di tutti i cittadini permetterà di godere delle luci del Natale senza temere una batosta economica.

Da troppi mesi tutti noi stiamo rinunciando a qualcosa per risparmiare. L’aumento del costo della vita, le bollette sempre più care, le oscillazioni di prezzo del carburante, i tassi del mutuo che salgono comportano delle rinunce per non finire con il conto il rosso. C’è chi va a correre piuttosto che pagare la palestra, chi prepara da sé la pizza invece che ordinarla, chi lascia l’auto in garage prediligendo i mezzi pubblici o la bicicletta. Insomma, l’inflazione ha cambiato le nostre vite ma nessuno potrà accettare che modifichi le tradizioni natalizie. A cominciare dall’illuminazione dell’Albero di Natale, del presepe, della porta di casa. Senza luci non è Natale ma il timore è che l’importo in bolletta sarà ancora più elevato e insostenibile. Ebbene, per ridurre i consumi basterà conoscere una valida soluzione green ed economica, il fotovoltaico in versione mini.

L’idea di risparmio che salverà il Natale

L’installazione di un impianto fotovoltaico ha un costo importante e necessita di adeguato spazio. Esistono, però, mini pannelli solari che permettono di ammortizzare i costi in bolletta alimentando con energia solare pochi dispositivi domestici. Si tratta di micro pannelli fotovoltaici che possono essere utilizzati per alimentare le luci a led dell’Albero di Natale oppure per ricaricare i cellulari o accendere un paio di lampade e creare la giusta atmosfera natalizia.

I pannelli in versione mini funzionano come come quelli grandi ma non necessitano di accumulatori, impianti, permessi speciali e, soprattutto hanno un costo molto basso, tra i 15 e i 30 euro. Si possono acquistare online sui più noti siti e-commerce e in pochi giorni si avrà a disposizione il fotovoltaico per ammortizzare i costi in bolletta.

Il mini fotovoltaico è per tutti

L’installazione potrà avvenire in giardino, sul balcone, in un vaso sulla terrazza. Serve un piccolo spazio per attuare l’idea di risparmio salva Natale. Basteranno poche ore di ricarica solare per poter alimentare le luci a led o altri dispositivi in casa. Questi mini pannelli sono dotati, infatti, di un sensore che giunto il crepuscolo erogherà energia per accedere le luci collegate.

In più, si potrà scegliere tra varie modalità di illuminazione come scintillio, dissolvenza, combinazione di colori.