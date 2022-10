Offerte di lavoro: che ne direste del posto in banca? Ecco come candidarsi

Una notizia positiva per milioni di italiani. Al momento la dinamica legata ad eventuali assunzioni sembra essersi riattivata.

Oggi più che mai milioni di cittadini sono alla perenne ricerca di un posto di lavoro, una posizione stabile e duratura, in qualche modo, che possa aiutare la stessa persona a pianificare una condizione ed una qualità della vita finalmente consoni ad uno standard tra il minimo ed il medio, per intenderci. Oggi come oggi, alcune aziende hanno finalmente deciso di prendere in considerazioni nuove assunzioni.

La situazione attuale, con la strisciante crisi che ha ormai messo da parte almeno da un po’ di tempo sogni ed ambizioni degli italiani, ha imposto più che alto agli italiani tali atteggiamenti, non consente per l’appunto di considerare al momento scenari diversi. L’attuale contesto, insomma non lascia tanto campo alla fantasia. Per fortuna però, nell’ultimissimo periodo qualcosa sembra muoversi, l’appiattimento dilagante sembra in alcuni casi abbandonato.

Non sono pochi, infatti, i contesti lavorativi che attualmente sono alla ricerca di nuove figure professionali per ampliare in qualche modo anche i propri orizzonti, la propria visione verso uno scenario di settore sempre più solido ed innovativo. Allo stato attuale delle cose, la ricerca di nuove figure professionali è chiaramente sostenuto in alcuni casi anche dai vantaggi offerti dagli ultimi decreti governativi. Il lavoro per riavviare la macchina Italia, una sintesi per molti assolutamente perfetta.

Abbiamo visto, nelle scorse settimane come molti enti pubblici, ma non solo, abbiano attivato percorsi significativi al fine di assume personale specifico. Inps, Agenzia delle Entrate, Pubblica Amministrazione nel suo complesso insieme. Ancora, poi, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane e numerose aziende ormai radicate sul nostro territorio come quelle della grande distribuzione che si tratti di alimentare o anche ramo abbigliamento. Le opportunità insomma non mancano.

Offerte di lavoro: che ne direste di un posto in banca? Le posizioni aperte di recente

Il settore bancario negli ultimi tempi ha avviato, cosi come gli altri specifici contesti citati in precedenza una interessante operazione di ampliamento del proprio organico, parlando in linea generale. Le varie aziende insomma sono più che mai concentrate a reperire attraverso il mercato del lavoro nuove figure professionali da inserire quanto prima all’interno dei propri uffici o filiali. Il tempo insomma delle grandi innovazioni sembra essere arrivato.

Unicredit e Monte dei Paschi di Siena a Intesa San Paolo, questi gli istituti al momento interessati ad una accurata ricerca di nuovo personale. Nel primo caso ci affidiamo alle parole scelte dallo stesso istituto, un messaggio che compare nella sezione “lavora con noi” del portale stesso della banca, li dove è possibile inviare la propria candidatura alle selezioni in corso: “Stiamo dando vita a un team globale di persone motivate che vogliono cambiare il modo di fare banca e condividono con noi l’obiettivo di offrire benefici concreti ai nostri clienti. Se curiosità, ambizione e determinazione a raggiungere i risultati fanno parte del tuo DNA e vuoi fare la differenza, sei la persona che stiamo cercando e saremmo felici di conoscerti”.

I requisiti richiesti nel caso specifico sono i seguenti:

predisposizione all’ascolto e risoluzione dei problemi

capacità nel prendersi cura delle persone

passione, energia e positività

proattività e tenacia nel raggiungimento degli obiettivi

disponibilità alla mobilità.

Non è chiaro quale titolo di studio possa essere sufficiente per presentare la propria candidatura, ma viene da se immaginare che essere in possesso di una laurea, magari in materia economico finanziaria possa offrire molte più opportunità. Sempre Unicredit è alla ricerca di nuovi candidati per la figura di Consulenti Direct, per quel che riguarda l’assistenza nei canali digitali mobile e non solo. In questo caso i requisiti richiesti sono i seguenti:

creatività e spirito di iniziativa;

forte propensione al mondo digitale;

passione energia e positività;

grandi doti comunicative e relazionali;

problem solving;

possesso di una laurea di I o II livello in materie economiche, giuridiche oppure in scienze Politiche o della Comunicazione.

Monte dei Paschi di Siena, sempre attraverso la sezione web “lavora con noi”, è alla ricerca di giovani laureandi per specifiche posizioni da ricoprire nell’organigramma aziendale. Chief Risk Officer sulla piazza di Siena. I tirocinanti in questo caso specifico, cosi come illustrato attraverso lo stesso sito web della banca “entreranno a far parte della struttura di Risk Management che si occupa di presidiare e monitorare l’esposizione ai rischi definiti dalla normativa di vigilanza e di sviluppare i relativi modelli di misurazione“.

I requisiti necessari per candidarsi alla posizione in questione sono:

essere laureati/laureandi in materie scientifiche (matematica, statistica, fisica, ingegneria), informatiche o finanziarie quantitative;

avere una buona conoscenza della lingua inglese

In ultimo Intesa San Paolo alla ricerca di tirocinante per interessanti percorsi formativi atti a definire nel migliore dei modi la qualità dei profili via via selezionati per il futuro della banca. Le aree interessate, in questo caso, sono le seguenti:

Digital, Tech & Data Management;

Business;

Audit, Risk, Compliance & Legal;

Lending, Finance, Accounting & Controlling;

HR, Organization & Facility Management;

Marketing & Communication.

Candidarsi è semplice e veloce, attraverso il portale dello stesso istituto di credito. Numerose opportunità lavorative insomma per migliaia e migliaia di candidati. Le cose insomma potrebbero davvero presto cambiare per tantissimi italiani.