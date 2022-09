Superenalotto, il trionfo: ecco come è cambiata la sua vita

Giornata più che positiva per quel che riguarda le vincite del gioco al momento in cima alle preferenze dei giocatori italiani.

Il gioco al momento in cima ai desideri degli italiani, senza alcun’ombra di dubbio. Oggi più che mai insomma ci troviamo di fronte ad un vero e proprio assalto ad un montepremi che fa sognare davvero tutti. La possibilità concreta di cambiare del tutto vita, immaginare una nuova dimensione un nuovo modo di intendere il tutto, di prendere ed affrontare la vita in ogni suo piccolo aspetto.

Al momento il massimo risultato non riesce ad accontentare almeno per quel che riguarda le intenzioni, i cittadini italiani. Più che mai ci rendiamo conto di quanto quest’aspetto sia estremamente difficile da realizzare. Oggi, con il montepremi del Superenalotto ormai alle stelle, arrivato ad una cifra incredibile, indicibile, addirittura, sappiamo benissimo, gli italiani sanno benissimo cosa potrebbe significare mettere le mani su cosi tanti soldi.

Il montepremi è di fatto di quelli importanti, anche troppo importanti. Siamo sopra ai 280 milioni di euro ormai, una cifra folle secondo molti. Un gruzzoletto capace di sistemare la condizione economica di intere generazioni a voler essere sinceri. Importi per l’appunto fuori da ogni logica, siamo ormai prossimi ai 300 milioni di euro. Soldi, in una quantità tale, nel nostro paese non si sono mai visti e vincerli significherebbe aver dato alla propria vita letteralmente una svolta incredibile.

Nel nostro paese il record, che ancora regge, perchè di fatto il montepremi è ancora li, racconta di una somma di denaro molto inferiore a quella potenzialmente conquistabile. 209 milioni di euro conquistati nel 2019 a Lodi. In quel occasione si è raggiunto il record assoluto di vincita nel nostro paese. Ma non è tutto, altre vincite importanti sono state realizzate grazie sempre alla mitica sestina vincente, che oggi fa letteralmente impazzire gli italiani.

L’ultimo “6” estratto in Italia risale forse addirittura a troppo tempo fa. Maggio 2021, a Montappone, piccolo comune marchigiano in provincia di Fermo un fortunato vincitore si aggiudica l’importantissima somma di 156 milioni di euro. Oggi il montepremi appare come qualcosa di irraggiungibile ma allo stesso tempo rappresenta forse l’unica vera speranza per milioni e milioni di cittadini. Oggi che tutto appare stravolto dalla crisi che ha travolto ogni cosa.

Superenalotto, il trionfo è da primato: ecco l’ultima vincita registrata al gioco dei sogni

Il montepremi ancora una volta, se cosi si può dire, non ha visto la luce. Più che mai in questa fase si sogna la svolta, si sogna la possibilità di stravolgere del tutto, in senso positivo la propria esistenza. L’ultima estrazione ha registrato un “5” da 261.566,40 euro. La giocata in questo specifico caso è avvenuta on line. Per il vincitore in questione dunque la soddisfazione di gestire il tutto a distanza senza nemmeno sforzarsi più di tanto nel sopportare file alla ricevitoria e quant’altro.

L’insieme delle vincite, dei punti riportati, per cosi dire, nel corso dell’ultima estrazione può essere racchiuso nelle due tabelle seguenti:

Quote SuperEnalotto

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti – 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 261.566,40 € 1 4 punti 511,90 € 521 3 punti 33,93 € 23.645 2 punti 6,04 € 412.015

Quote SuperStar

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 5 punti + SuperStar – 0 4 punti + SuperStar – 0 3 punti + SuperStar 3.393,00 € 112 2 punti + SuperStar 100,00 € 2.128 1 punti + SuperStar 10,00 € 15.072 0 punti + SuperStar 5,00 € 35.128 Seconda Chance 1 50,00 € Seconda Chance 2 3,00 €

Il presente insomma in qualche modo impone ai giocatori, ai cittadini, quindi di guardare al futuro con la speranza di portarsi a casa una vincita davvero sensazionale. Qualcosa che sia capace di stravolgere, cosi come anticipato, l’esistenza dello stesso protagonista del potenziale evento. Vincere, per tornare ad avere speranza nel futuro. Una condizione, quella vissuta oggi, che forse non ha pari rispetto al passato recente.

Il jackpot è da sogno, la speranza dei cittadini ormai a mille. Il desiderio di farcela, di rimettere a posto la propria vita supera ogni confine, ogni legittima previsione. Il resto è la ricerca spasmodica di una combinazione vincente, quella che scacci via ogni negativa dinamica.