Lotto, vincita record nell’ultima estrazione: in città scoppia la festa

Il lotto ancora una volta si attesta tra i giochi preferiti dagli italiani. L’ultima estrazione segna una importante vincita.

Ancora una vincita al gioco, ancora una volta un cittadino qualunque riesca ad affermarsi attraverso uno dei tanti giochi presenti ormai nel nostro quotidiano ed indirizzare la propria vita su binari completamente diversi. Il gioco della speranza potrebbe essere in un certo senso definito. La possibilità in pochissimo tempo di avere un’altra visione, un altro equilibrio, guardare al futuro in maniera completamente diversa.

Nell’attuale fase storica la crisi che ormai travolge da mesi il quotidiano degli italiani può essere, in teoria, arrestata soltanto tirandosi fuori da quelle che sono le attuali condizioni. Quale scenario potrebbe garantire ad un comune cittadino, all’improvviso una somma di denaro assolutamente inaspettato. Il gioco, solo ed esclusivamente questo tipo di dinamica. Il gioco attraverso una vincita più o meno importante potrebbe garantire l’idea di un futuro completamente diverso.

Oggi più che mai gli italiani sono concentrati sulla possibilità concreta di fare bene in uno dei concorsi più ambiti, su tutti ovviamente il Superenalotto. Il jackpot che ha quasi raggiunto la cifra record di 280 milioni di euro potrebbe rappresentare la definitiva riscossa non solo per il vincitore in questione, per il potenziale vincitore insomma, ma anche per tutta la sua famiglia e probabilmente per le generazioni che verranno.

L’ultima affermazione in questione risale al 2021, nel mese di maggio. In quel periodo preciso, a Montappone, nelle Marche un fortunato giocatore riuscì a centrare il “6” tanto atteso. 156 milioni di euro, questo il bottino, l’ultimo conquistato al Superenalotto. Oggi però a far impazzire di gioia i giocatori italiani è il lotto. Numerose vincite ed anche qualche primato di giornata. La fortuna insomma continua a benedire, in un certo senso gli italiani.

Lotto, vincita record nell’ultima estrazione: a Guardavalle la vincita più alta del giorno

L’ultima estrazione del lotto ha regalato più di un sorriso in giro per il paese. Il gioco forse più romantico di tutti, al quale gli italiani sono da sempre legati è sato capace ancora di una volta di fornire l’occasione del riscatto. Oggi, più che mai, considerati i tempi, considerate le difficoltà del tempo, ci troviamo sempre più coinvolti in una crisi che nessuno poteva prevedere soltanto pochi mesi fa. Oggi, come mai, il riscatto, insomma, cosi come anticipato può arrivare da una serie di numeri.

9-19-33-89, sulla ruota di Milano. Questa è la quaterna che ha fatto letteralmente esplodere di gioia la comunità di Guardavalle, in provincia di Catanzaro. Al fortunato giocatore in questione la bellezza di 124.750 euro. Record assoluto di vincita dell’ultima estrazione del lotto. Una quaterna piena, un sogno ad occhi aperti insomma. Numeri sognati forse, o magari tirati fuori da qualche vicenda o da qualche ricorrenza, la magia del lotto.

Non si vince soltanto a Guardavalle, anzi. Tra le città fortunate dell’ultima estrazione del lotto troviamo infatti anche Taranto e Alba Adriatica con vincite rispettivamente da 62mila euro e 50mila euro. Grazie al Simbolotto si vince poi ad Ariano Irpino, una cifra di tutto rispetto, 54mila euro. Stiamo parlando di una delle opzioni di gioco del lotto, abbinata per il mese di settembre, in automatico alla ruota di Palermo. Complessivamente nella giornata di ieri sono state realizzate 198mila giocate vincenti. 8,8 milioni di euro il bottino conquistato.

I numeri ritardatari, quelli sui quali spesso i collezionisti basano la propria giocata al momento restano il 59 sulla ruota di Milano con 122 mancate estrazioni, il 16 a Roma ed il 33 a Bari. Anche il 10eLotto regala una importante soddisfazione a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia. Una giocata da 4 euro che centra un 9 con la modalità istantanea, il bottino è da 40mila euro. 25,5 milioni di euro il totale delle vincite al 10eLotto nel corso dell’ultima estrazione. Si vince insomma e si vince anche bene, in una Italia letteralmente martoriata dalla crisi e dai disagi.