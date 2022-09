Il lavoro da 2 mila euro al mese che nessuno vuole fare: il motivo che non ti aspetti

C’è un lavoro che permette di guadagnare ben due mila euro al mese che nessuno vuole fare. Ecco di quale si tratta.

L’articolo 1 della Costituzione recita così: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione“. Proprio l’attività lavorativa, d’altronde, ci consente di attingere a quella fonte di reddito necessaria per riuscire ad acquistare i vari beni e servizi di nostro gradimento.

Non sempre, però, le cose vanno come sperato. Basti pensare che molto spesso riuscire a trovare e mantenere un impiego risulta più complicato del previsto. Nonostante ciò vi è un lavoro che permette di guadagnare ben due mila euro al mese che sembra nessuno voglia fare. Ma di quale si tratta e per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il lavoro da due mila euro al mese che nessuno vuole fare: tutto quello che c’è da sapere

Sempre più persone, anche a causa del preoccupante aumento dei prezzi con rincari del 43%, riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese. In tanti, purtroppo, hanno perso il posto del lavoro o comunque registrato una diminuzione dei guadagni. Proprio in tale ambito, pertanto, non può passare inosservata la situazione registrata da un’azienda veneta.

Quest’ultima, infatti, cerca operai e offre due mila euro al mese, ma nessuno si presenta. A quanto pare l’azienda in questione, ovvero Stevanato che si occupa di lavori nel campo dell’infrastrutture, sarebbe alla continua ricerca di dieci operai, ormai considerati introvabili.

Ebbene, come riportato su Money, l’imprenditore ha fatto sapere che sono due anni che si riscontra una grande fatica a trovare operai in Veneto. Secondo l’imprenditore il problema sarebbe da rinvenire nelle trasferte, che a quanto pare nessuno vorrebbe fare, nonostante vitto e alloggio pagati. Ma non solo, la colpa sarebbe anche da rinvenire nel Reddito di Cittadinanza che contribuisce a disincentivare i giovani a cercare un lavoro.