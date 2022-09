Bonus 200 euro pensionati e dipendenti, quando arrivano i soldi? La risposta non è scontata

Quando verrà pagato il tanto atteso bonus 200 euro una tantum a favore di pensionati e dipendenti? Ebbene, la risposta non è scontata.

Inutile far finta di nulla! I soldi, pur non essendo sinonimo di felicità, sono senz’ombra di dubbio utili nelle più diverse circostanze. A partire dall’alimentazione fino ad arrivare alle bollette, passando per le piccole necessità quotidiane, d’altronde, sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio per sborsare del denaro.

Bonus 200 euro pensionati e dipendenti, quando arrivano i soldi? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, sono in molti a chiedersi chi ha diritto al bonus 200 euro una tantum e quando avranno luogo i relativi pagamenti. Ebbene, a tal proposito ricordiamo che tale bonus è stato introdotto con il decreto Aiuti al fine di garantire un sostegno alle famiglie alle prese con delle serie difficoltà economiche a causa dell’inflazione.

Entrando nei dettagli hanno diritto a tale misura i lavoratori dipendenti e i pensionati con un reddito annuo pari a massimo 35 mila euro. Ma non solo, tale bonus è rivolto anche a tutti coloro che a giugno 2022 hanno percepito l’indennità di disoccupazione o la Naspi.

Ne possono beneficiare anche i percettori del reddito di cittadinanza, i lavoratori stagionali, i collaboratori domestici, lavoratori autonomi e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Entrando nei dettagli, ricordiamo che per quanto riguarda i lavoratori dipendenti e pensionati, i pagamenti sono stati effettuati già a luglio. Trattandosi di una misura una tantum, quindi, non riceveranno un ulteriore pagamento della misura. Tale bonus verrà erogato nel corso del mese di ottobre 2022, invece, ai titolari di NASpI e DIS-COLL.

Ma non solo, sempre nel corso del decimo mese dell’anno verranno effettuati i pagamenti anche a favore dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e coloro già beneficiari delle ex indennità Covid 2021. Stesso discorso anche per i soggetti che non si sono visti erogare il bonus 200 euro una tantum in automatico e che hanno dovuto pertanto presentare apposita richiesta.