Tempesta geomagnetica in atto, attenzione: cosa può succedere sulla Terra il 28 settembre

Attenzione, una tempesta geomagnetica è in corso. Ecco cosa può succedere sulla Terra mercoledì 28 settembre 2022.

Un’improvvisa tempesta geomagnetica è in corso e sono in molti a chiedersi cosa potrebbe succedere sulla Terra oggi, mercoledì 28 settembre 2022. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il Sole si rivela essere da sempre una risorsa preziosa per il nostro pianeta. Ogni forma di vita sulla Terra, d’altronde, viene mantenuta proprio dal flusso energetico solare che entra nella biosfera e che viene utilizzato per la formazione e il mantenimento dei vari organismi animali e vegetali.

Tempesta geomagnetica in atto, cosa può succedere sulla Terra il 28 settembre 2022: la risposta non è scontata

In un’epoca come quella attuale in cui siamo sempre tutti connessi, abbiamo la possibilità di comunicare con amici, parenti e aziende che si trovano in ogni angolo del pianeta. A partire dall’invio di e-mail fino ad arrivare ai social, in effetti, sono tanti gli strumenti a nostra disposizione. Tutti servizi che consentono di semplificare molte attività quotidiane, semplicemente attraverso l’utilizzo di internet.

Ma cosa pensereste se vi dicessimo che una tempesta geomagnetica è in corso e potrebbe mettere a rischio le reti di comunicazione? Ebbene sì, una improvvisa tempesta geomagnetica è in atto, portando con sé delle aurore luminose che sono state avvistate in diverse zone in Islanda, Norvegia, Canada e Stati Uniti.

Al momento non è dato sapere quale sia l’origine della nube di particelle, con la situazione che non deve destare assolutamente preoccupazione. Allo stesso tempo, comunque, porsi delle domande è più che lecito. Non stupisce, quindi, che siano in tanti a chiedersi quali possano essere le conseguenze di una tempesta geomagnetica.

Tempesta geomagnetica in atto, cosa può succedere sulla Terra il 28 settembre 2022: rischio blackout

Già qualche tempo fa ci siamo già soffermati sulla possibilità che una grande tempesta solare possa provocare un blackout a livello globale della rete internet per via della vulnerabilità dei ripetitori utilizzati nei cavi sottomarini. Si tratta di una mera ipotesi, con le probabilità che una tempesta solare di questo genere si verifichi nei prossimi anni che vanno dall’1,6 al 12%.

Soffermandosi sulla tempesta geomagnetica, comunque, come già detto, può portare con sé delle ripercussioni anche sul pianeta Terra. Tra questi si annoverano possibili blackout temporanei nelle reti elettriche o nei sistemi satellitari. Si potrebbe pertanto dover fare i conti con delle difficoltà non indifferenti nell’utilizzare i vari sistemi di comunicazione.

Ma non solo, tra i possibili effetti di una tempesta geomagnetica si annoverano anche le aurore boreali che anche nel corso dei prossimi giorni potrebbero essere viste da diversi posti del nostro pianeta.