Superenalotto, l’estrazione è d’oro: il doppio colpo che fa gioire gli italiani

Una nuova vincita, il Superenalotto che continua ad essere il gioco preferito dagli italiani e la consapevolezza di poter vincere ancora.

Ad oggi tutto sembra raccontare di un paese letteralmente sommerso dalla crisi. In questo clima di forti tensioni ed apprensioni a tenere banco è il Superenalotto, vera e propria valvola di sfogo per gli italiani in una fase tanto drammatica. Oggi più che mai la ricerca della super vincita è una delle attività preferite dai giocatori del nostro paese. La voglia di vincere e di cambiar vita è davvero troppa.

Il sogno del Superenalotto della sestina vincente da conquistare sembra ormai tenere più che mai banco tra i cittadini. Il jackpot arrivato ormai a superare i 270 milioni di euro rappresenta qualcosa di inimmaginabile e chiaramente tutti vorrebbero provare quantomeno ad accarezzare l’idea di una vincita assolutamente fuori dal comune. L’unica dinamica in grado di cambiare del tutto la vita di chiunque in pochissimi minuti, nel modo insomma più rapido possibile.

Oggi più che mai insomma la volontà almeno chiaramente quella teorica, quella forse potenziale degli italiani è quella di sistemarsi a suon di numeri. In questo caso il Superenalotto sembra apparire come la migliore ricetta possibile. In questa fase, siamo più che certi che davvero chiunque abbia provato almeno una volta a scommettere sulla sestina vincente. 278 milioni e passa di euro rappresentano una cifra troppo importante.

L’ultima estrazione del Superenalotto ha regalato importanti soddisfazioni in giro per il paese. Due punti “5” centrati nelle città di Trieste e Scafati, in provincia di Salerno. Ai vincitori una cifra complessiva di 133.695,20 euro a testa. Centrato inoltre un “4 stella” da 43.956 euro ciascuno. Un bottino assolutamente soddisfacente in attesa della concretizzarsi di quel momento atteso ormai da troppo tempo, l’apparizione del fatidico “6”.

Superenalotto, l’estrazione è d’oro: ecco tutti i premi assegnati e le vincite storiche al fortunato gioco

Nel corso dell’ultima estrazione del Superenalotto i premi complessivi assegnati sono da ricercare all’interno dalla seguente tabella:

Quote SuperEnalotto

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 278.337.921,96 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 133.695,20 € 2 4 punti 439,56 € 620 3 punti 28,53 € 28.735 2 punti 5,35 € 475.377

Quote SuperStar

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 5 punti + SuperStar – 0 4 punti + SuperStar 43.956,00 € 7 3 punti + SuperStar 2.853,00 € 147 2 punti + SuperStar 100,00 € 2.235 1 punti + SuperStar 10,00 € 14.694 0 punti + SuperStar 5,00 € 32.457 Seconda Chance 1 50,00 € 153 Seconda Chance 2 3,00 € 22.953

L’ultima vittoria al Superenalotto, l’ultimo “6” estratto in ordine di tempo è da segnalare in quel di Montappone, nelle Marche. Nel piccolo comune della provincia di Fermo, nel maggio del 2021, un fortunato giocatore riuscì a conquistare la rispettabilissima cifra di 156 milioni di euro. Niente a che vedere con le cifre attuali, un jackpot sopra ormai i 278 milioni di euro. Record assoluto, abbondantemente superato potenzialmente dall’attuale montepremi è quello di Lodi nel 2019. In quell’occasioni il “6” valse la bellezza di 209 milioni di euro.

Altre importanti vincite sono state realizzate nel corso degli anni nel nostro paese in questo quarto di secolo scandito dal ritmo e dal sogno accarezzato dai giocatori incalliti o meno del Superenalotto. 177.729.043,16 euro vinti a Sperlonga (Latina) il 30 ottobre 2010. Nel 2016 invece è il turno di Vibo Valentia con 163.538.706 di euro assegnati ad un fortunato giocatore. A Bagnone in provincia di Massa-Carrara 2009 furono assegnati la bellezza di 147.807.299,08.

A Parma e Pistoia, nel 2010 da registrare la doppia vincita di ben 139 milioni di euro. Caltanissetta è inoltre protagonista 130 milioni di euro nell’aprile del 2018. Catania protagonista nel 2008 con un “6” da 100 milioni di euro e con una successiva affermazione, due anni dopo da 94.836.378,29 euro. Da ricordare inoltre la vincita realizzata a Padova nel 2018 con la bellezza di 93.720.843,46 euro conquistati. Tante vittorie tante grandi soddisfazioni strappate dai giocatori nel corso degli anni. Oggi più che mai quella voglia di affermarsi è sempre concreta.

Cambiare vita, cosi all’improvviso in un momento di crisi profonda, quando tutto sembra essere fragile, approssimato. Oggi più che mai la speranza è nel gioco. Oggi più che mai il “6” del Superenalotto rappresenta una delle poche possibilità per i cittadini di immaginare un futuro davvero diverso.