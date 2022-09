Superenalotto, “vede” il 6 ma poi qualcosa cambia: vincita straordinaria

Una giornata assolutamente da ricordare per il giocatore in questione e non solo. Una situazione davvero incredibile.

Negli ultimi mesi il Superenalotto è entrato in maniera devastante nella vita dei cittadini italiani. Il jackpot messo a disposizione, potenziale record di vincite assoluto nel nostro paese, ha chiaramente invaso i pensieri degli stessi italiani portandoli a sperare forse ancor più del dovuto di poter essere i prossimi vincitori di un montepremi assolutamente fuori da ogni logica.

Ad oggi, il jackpot del Superenalotto ha abbondantemente superato i 270 milioni di euro. Record assoluto per quel che riguarda il concorso nel nostro paese. Finora le vincite milionarie, certo, si sono concretizzate, ma mai fino a questo punto. 270 milioni di euro vuol dire la sicurezza economica per intere generazioni, realisticamente parlando. Oggi più che mai, quindi, la spinta dei cittadini è tutta in quella direzione, oggi più che mai la speranza si chiama Superenalotto.

In Italia, l’ultima vincita, l’ultimo “6” estratto, rimanda al 2021, maggio. I 156 milioni di euro di Montappone nelle Marche. Un paese in festa, un piccolo centro abitato divenuto di colpo il centro, mediaticamente parlando del nostro paese. Persino il sindaco del comune in provincia di Fermo in quella occasione scese in campo per chiedere al vincitore la costruzione di una casa di riposo per i suoi concittadini, storie particolarmente intense insomma.

Il record assoluto però, fino a poche settimane fa era della città di Lodi. 209 milioni di euro con una estrazione vincente concretizzatasi nel 2019. Quel record, ha di fatto oggi i giorni contati, visto che l’attuale jackpot viaggia a ritmi spediti verso quota 280 milioni. Inutile dire che certe cifre fanno letteralmente impazzire i giocatori, niente di prevedibile, niente di già accaduto. Nel corso dell’ultima estrazione però, il “miracolo” è stato vicino a compiersi.

Superenalotto, “vede” il 6 ma poi tutto cambia: il massimo premio sfiorato per un numero ma che vincita!

Il tutto ha avuto luogo ad Avezzano in provincia de l’Aquila. In seguito all’ultima estrazione del Superenalotto un fortunato giocatore ha realizzato di aver mancato per un numero l’incredibile jackpot. Alla fine, il vincitore in questione si è dovuto ‘accontentare’ di una vincita comunque straordinaria. Il 5Stella gli ha regalato la bellezza di 652.332,50 euro

Nella stessa zona, martedì 13 settembre è stata vinta una casa + 200.000€ subito grazie a VinciCasa.

I numeri vincenti Superenalotto del 17 settembre: 1 10 14 18 42 60

Numero Jolly 30

Numero Superstar 35

