Monete, la lira, italiana per eccellenza: il pezzo da 1000 vale un tesoro

In alcuni casi, determinate monete instaurano con il proprio paese dei legami unici ed inarrivabili in altre specifiche situazioni.

Pezzi storia di forma rotonda, potrebbero essere definite cosi? Forse. La verità è che in molti casi una moneta rappresenta realmente la sintesi perfetta di ciò che può essere considerato testimonianza storica. Il valore, pratico e storico, quasi romantico, di uno specifico esemplare potrebbe non avere pari e di certo nessuna immaginabile

Qualcuno potrebbe obiettare sul discorso della forma rotonda, è vero, non sempre le monete hanno una forma perfettamente tonda, ma nella maggior parte dei casi l’immagine che a esse associamo ci riporta a quella precisa consistenza. Nella maggior parte dei casi dunque esemplari prestigiosi, di estremo valore possono ancora una volta ribadire lo stesso spessore dell’oggetto rispetto al corso storico del paese che ha provveduto al suo conio.

Il sogno nascosto di qualsiasi cittadino, appassionato o meno di collezionismo è senza dubbio quello di ritrovare tra le vecchie cose qualche particolare esemplare, magari dimenticato in un portaoggetti o vecchio cappotto. Scoprirne poi lo spessore, cosi anticipato e ricevere dalla sua vendita una consistente somma di denaro. Oggi, come mai quel particolare contesto gode di una visibilità forse prima mai raggiunta, parliamo dei decenni precedenti.

Il web, l’avvento della rete ha fatto si che il fenomeno in questione esplodesse definitivamente venendo fuori da un guscio forse iper protettivo dalla potenziale etichetta di “passione di massa”. Oggi quell’etichetta è volata via, oggi chiunque può seriamente avvicinarsi in modo costruttivo a quello specifico universo. Migliaia e migliaia di pagine web dedicate. Piattaforme specifiche con dati, informazioni di ogni tipo, valutazioni e quant’altro.

La possibilità concreta di acquistare e vendere monete, di partecipare ad aste on line o in presenza organizzate dalle stesse piattaforme. Oggi, cosi come mai, prima d’ora, gli appassionati possono interagire tra loro anche a migliaia di km di distanza. Oggi, è tutt’altra storia.

Monete, la lira, italiana per eccellenza: il taglio da 1000 e le sue svariate versioni

Se parliamo di lira, la moneta che nel corso di tre secoli è stata accanto al nostro paese in momenti di grandi tragedie ed anche successivamente di grandi speranza, non possiamo prescindere dal raccontare i tratti specifici del suo particolare universo. Monete, banconote, la vecchia mille lire è stata servita in tutte le salse, se cosi si può affermare. Dalle versioni storiche cartacee, con sopra impresso il volto di Marco Polo, Giuseppe Verdi oppure Maria Montessori, fino all’esperienza in moneta, non proprio rimasta nel cuore di tutti i cittadini.

Nel contesto esclusivamente legato alle banconote, è li la parte più prestigiosa, senza alcun dubbio si potrebbero citare su tutti due specifici esemplari che se conservati nel migliore dei modi possono valere davvero tanti soldi. L’esemplare con il volto di Marco Polo, che ha accompagnato gli italiani fino all’ultima versione stampata, quella con il volto di Maria Montessori, oggi conservata nelle giuste condizioni può arrivare a valere fino a 230 euro, una cifra abbastanza consistente se si immagina il taglio assolutamente popolare della stessa banconota.

L’ultima versione stampata dallo Stato italiano, prima dell’arrivo dell’euro, è la già citata 1000 lire con il volto di Maria Montessori, in quel caso specifico, sempre di fronte ad un esemplare conservato nelle migliori condizioni, si può arrivare ad una valutazione poco superiore alle 200 euro. Tornando poi alle monete, da segnalare, inoltre la versione speciale coniata nel 1970 in occasione delle celebrazioni del centenario di Roma Capitale. In quel caso specifico, badando sempre alle condizioni di conservazione dello stesso esemplare si può arrivare a 500 euro.

Esemplari che possono valere una fortuna. Tracce di storia, schegge di passato che oltre ad alimentare la passione dei collezionisti sono capaci di rappresentare una specifica ed imponente memoria. Dinamica più che mai tangibile del nostro paese.