Gratta e vinci, il sogno ora è realtà: con i soldi un grande desiderio da realizzare

Gratta e vinci, il sogno ora è realtà: neo milionario nel giro di pochissimi secondi

La vicenda incredibile ha visto un incredibile vincita negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Carolina del Nord. Un giovane 25enne ha visto la sua vita trasformarsi in pochissimi secondi. L’acquisto di un biglietto Gratta e vinci, in un momento molto delicato della sua vita, quasi a sentire che quel gesto avrebbe potuto cambiare finalmente le cose. L’acquisto del biglietto giusto, nel giusto negozio in effetti ha dato una svolta ad ogni cosa.

Il biglietto in questione è di quelli del concorso Big Cash Payout acquistato presso il Quick Mart sulla US 25 a Marshall. Due figli da mantenere ed una condizione economica molto difficile per il nostro vincitore. Il biglietto dei sogni, insomma, non sarebbe potuto arrivare nel momento migliore. Una casa presa ora in affitto ed ora il sogno che si realizza finalmente, poterne acquistare una per la propria famiglia, per chiudere finalmente quel cerchio che con la vincita ha consegnato al giovane 25enne tutt’altra consapevolezza.

Il 25enne ha scelto di intascare la somma forfettaria di 600mila dollari al posto del premio periodico distribuito per l’appunto in un arco temporale molto lungo e dall’importo maggiore. 426mila dollari e dispari, questa la cifra complessivamente guadagnata dal giovane ragazzo fortunato. La voce sulla sua vincita ha già fatto il giro della contea e dello stato. Oggi più che mai certe vicende sono capaci di trasmettere più che mai speranza nei cittadini.

Oggi più che mai vincere al Gratta e vinci vuol dire avere la possibilità di immaginare un futuro finalmente diverso da quello che questi giorni sembrano indicarci. Mai come in questo caso ci rendiamo conto di quanto una simile dinamica possa in effetti cambiare la vita di una persona, e farsi sentire nel modo più deciso possibile. L’unico modo di venirne fuori forse, il più rapido, il più veloce. Oggi, più che mai.