Allenatore di nuoto e marito della campionessa azzurra Federica Pellegrini, ecco quanto guadagna Matteo Giunta.

Noto allenatore di nuoto, Matteo Giunta è anche il fresco marito della campionessa azzurra Federica Pellegrini.

In grado di costruirsi una carriera ricca di soddisfazioni, sono in molti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Matteo Giunta: chi è, carriera

Nome: Matteo Giunta

Data di nascita: 7 maggio 1982

Luogo di nascita: Pesaro

Nato a Pesaro il 7 maggio 1982, Matteo Giunta è del segno zodiacale del Toro. Ex nuotatore, ha iniziato ad assumere il ruolo di preparatore atletico di suo cugino, ovvero Filippo Magnini. Nel 2014, inoltre, inizia ad allenare la nuotatrice più conosciuta, medagliata e apprezzata d’Italia, ovvero Federica Pellegrini.

Anche grazie ai suoi allenamenti, d’altronde, la Divina ha conquistato un oro ai Mondiali di nuoto di Budapest nel 2017, un argento ai campionati Europei di nuoto 2021 e la qualifica in finale alle sue quinte Olimpiadi nel 2021. Una carriera ricca di soddisfazioni, quella di Giunta, che gli ha permesso di diventare l’allenatore degli atleti più medagliati d’Italia. Nel 2018, inoltre, è stato premiato dal CONI con la Palma d’Oro.

Matteo Giunta: vita privata, fidanzata, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Matteo Giunta è finito al centro dell’attenzione della cronaca rosa per via della sua relazione e poi del suo matrimonio con Federica Pellegrini. La stessa campionessa del nuoto, durante le Olimpiadi di Tokyo 2020 ha confessato:

“Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa. Matteo è un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale e spero che lo sarà anche in futuro. La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati molto bravi in questo. È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano, sia sportivo“.

Per quanto riguarda i figli, inoltre, sempre la Pellegrini, in un’intervista a Gente ha confidato: “Sogno una famiglia bella come la mia. Anche senza il nuoto, però, non avrei fatto figli prima dei trent’anni. Ora ci penso di più”.

Matteo Giunta: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Matteo Giunta. Vista la sua carriera all’insegna del successo, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non indifferenti. A tal proposito, stando ad alcune stime, sembra che in media un allenatore di nuoto percepisca uno stipendio minimo che va da 650 euro netti al mese, fino ad arrivare a superare i 1.800 euro netti al mese.

Essendo Giunta l’allenatore degli atleti più medagliati d’Italia, comunque, è possibile immaginare che percepisca compensi ancora più alti. Come già detto, comunque, si tratta solo di stime e non sono mai trapelate notizie in merito ai guadagni del noto allenatore di nuoto.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Matteo Giunta: Instagram

Tra gli allenatori di nuoto più apprezzati, Matteo Giunta è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso foto e video con i suoi tanti follower.