Comprare una casa su una nave da crociera: altro che svolta, qui si entra in un nuovo mondo

Comprare casa implica un trasferimento ma se vi dicessimo che la nuova “città” si trova su una nave da crociera? Storylines regala il sogno di una nuova vita.

Chi ama viaggiare non potrà che considerare affascinante la proposta di Storylines, abitare in una casa che si sposta di continuo esplorando il mondo.

Storylinea ha creato un sogno che i viaggiatori ameranno. Poter esplorare nuovi orizzonti senza mai fermarsi e senza preoccuparsi del lavoro, della scuola e del divertimento. La nave MV Narrative, infatti, è una vera città con farmacie, palestre, appartamenti, istituti scolastici, un ospedale, una biblioteca. E ancora una banca, un Ufficio Postale, uffici, bar, venti ristoranti, tre piscine con solarium, un centro business, un centro estetico nonché l’aera per gli esercizi del proprio animale domestico. Un progetto ambizioso, stravagante ma dai molteplici vantaggi se si riflette a fondo sulla proposta.

Dimenticavamo, a bordo ci sono anche un cinema, una pista da bowling e uno studio d’arte. E poi gli spazi dedicati agli sportivi con una pista per corsa all’aperto, una palestra attrezzata, simulatori di golf, uno studio di danza e tanto altro. I più piccoli, poi, potranno frequentare una scuola itinerante nel mondo, unica nel suo genere.

Comprare casa su una nave, nessuno osi svegliarci dal sogno

Ne hanno di fantasia e volontà Shannon Lee e Alister Punton, gli ideatori della nave da crociera su cui vivere mentre di viaggia. Il progetto prevede la vendita di appartamenti di lusso, ben 547, e tre giorni di sosta in ogni porto per poter immergersi nelle culture locali prima di ripartire per una nuova avventura.

La nave ha una lunghezza di 225 metri e una larghezza di 30 metri ed è alimentata a propulsione a gas naturale liquido risultando sostenibile. Le residenze hanno dimensioni comprese tra 70 e 600 metri quadrati e sono completamente arredate con diversi stili in modo tale che ognuno possa sentirsi realmente a casa. Confort, eleganza, privacy e socializzazione sono le parole chiave del sogno di Shannon e Alister. I prezzi variano da 1 a 8 milioni di dollari per tutta la vita della nave e da 647 mila dollari per un contratto di 24 anni.

Da aggiungere, poi, il costo della vita sulla nave. Varia dai 60 mila ai 250 mila euro all’anno – a seconda delle dimensioni dell’appartamento. Per i bambini sotto i 13 anni si pagano 15 mila euro mentre fino a 17 anni il costo è di 20 mila euro all’anno.

Sempre in viaggio per esplorare nuovi porti

La nave da crociera circumnaviga il globo in mille giorni attraversando tutti i sei continenti. Come già accennato la sosta nei porti dura diversi giorni in modo tale che i residenti della città galleggiante possano conoscere a fondo i luoghi da visitare. In più, possono votare per rimanere più a lungo in una città particolarmente gradita oppure variare il tragitto per inserire nuove località.

Durante gli spostamenti, poi, gli studenti studieranno, i lavoratori lavoreranno e in caso di necessità di cure ci si potrà rivolgere all’ospedale per la medicina d’urgenza oppure alla clinica medica di bordo (con un nutrizionista, un medico, un infermiere, un fisioterapista e un farmacista). Per le emergenze non poteva mancare la pista di decollo e atterraggio degli elicotteri.