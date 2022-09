Un’esplosione di plasma solare in arrivo: cosa può succedere sulla Terra il 24 settembre

By

Attenzione, un’esplosione di plasma solare è in arrivo e sono in molti a chiedersi cosa succederà sulla Terra il 24 settembre. Ecco cosa c’è da aspettarsi.

Il plasma solare è pronto a colpire il nostro pianeta e sono in molti a voler sapere quali potrebbero essere i possibili effetti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

E-mail, social, ma anche app di messaggistica istantanea e tanto altro ancora. Sono davvero innumerevoli i servizi a nostra disposizione, che ci consentono di poter comunicare in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo con amici, parenti e aziende anche geograficamente molto distanti. Tutti servizi che permettono di semplificare molte attività quotidiane, grazie all’utilizzo di internet.

Ma cosa pensereste se vi dicessimo che una esplosione di plasma solare è in arrivo e potrebbe mettere a rischio le reti di comunicazione? Ebbene sì, il plasma solare potrebbe colpire la Terra il 24 settembre, con molti che si chiedono quali potrebbero essere le relative conseguenze. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Un’esplosione di plasma solare in arrivo: cosa c’è da aspettarsi

Già qualche tempo fa ci siamo già soffermati sulla possibilità che una grande tempesta solare possa provocare un blackout a livello globale della rete internet per via della vulnerabilità dei ripetitori utilizzati nei cavi sottomarini. Si tratta, come già detto, di una mera ipotesi, con la probabilità che una tempesta solare di questo genere si verifichi nei prossimi anni che va dall’1,6 al 12%.

Sempre in tale ambito, inoltre, non può passare inosservata la notizia in base alla quale una esplosione di plasma solare sarebbe pronta a colpire il nostro pianeta. Ma cosa sta succedendo e soprattutto cosa c’è da aspettarsi? Ebbene, a tal proposito bisogna innanzitutto ricordare che il plasma solare è una particolare sostanza presente, appunto, sul Sole.

Nel caso in cui si registrano delle esplosioni di plasma solare, ecco che tale situazione può portare con sé delle ripercussioni anche sul pianeta Terra. Tra questi si annoverano possibili blackout radio, che porterebbero a dover fare i conti con delle difficoltà non indifferenti nell’utilizzare i vari sistemi di comunicazione.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Ma non solo, tra i possibili effetti di un’esplosione di plasma solare si annoverano anche le aurore boreali che nel corso dei prossimi giorni potranno essere viste da diversi posti del nostro pianeta.