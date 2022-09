Sofia Giaele De Donà, quanto guadagna l’influencer concorrente del GF Vip 7: le cifre che non ti aspetti

Influencer e imprenditrice, quanto guadagna Sofia Giaele De Donà, nuova concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip?

Finita di recente al centro dell’attenzione per essere entrata nella casa più spiata d’Italia, sono in molti a chiedersi quanto guadagni Sofia Giaele De Donà. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Ha preso da poco ufficialmente il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip con al timone, anche quest’anno, Alfonso Signorini. Diversi i volti noti del mondo dello spettacolo nostrano che hanno deciso di mettersi in gioco entrando nella casa più spiata d’Italia. Tra questi proprio Sofia Giaele De Donà.

Giovane imprenditrice e molto seguita sui social, non crea stupore il fatto che siano in molti a voler conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme quali sono le informazioni disponibili in merito.

Sofia Giaele De Donà: chi è, altezza, carriera

Nome: Sofia Giaele De Donà

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 13 ottobre 1998

Luogo di nascita: Los Angeles

Nata a Conegliano Veneto il 13 ottobre 1998, Sofia Giaele De Donà è del segno zodiacale della Bilancia. Dopo aver concluso gli studi presso l’Accademia del Lusso nella città di Milano, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda, prima in qualità di modella e poi come stilista.

Ha creato un proprio brand di moda, ovvero “SGDD-Brand d’abbigliamento“. In seguito ha anche dato il via ad un secondo brand che produce una linea di vestiti per donne musulmane, ovvero la collezione di Hijab.

Nel 2021 ha partecipato a “Ti spedisco in Convento”, andato in onda su Real Time dal 4 al 18 aprile 2021, mentre nel 2022 è una delle concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, con al timone, come già detto, Alfonso Signorini.

Sofia Giaele De Donà: vita privata, ex, marito, figli

Per quanto riguarda la vita privata di Sofia Giaele De Donà, in base a quanto riportato sul sito del Grande Fratello Vip, sei che la giovane imprenditrice sia convolata a nozze nel febbraio del 2022 in Messico con un imprenditore statunitense. Non sono comunque disponibili informazioni certe in merito alla vita privata della nuova concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Sofia Giaele De Donà: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Sofia Giaele De Donà. A tal proposito, comunque, interesserà sapere che nel corso delle passate edizioni del Grande Fratello Vip, sembra che i compensi oscillassero da 5 mila euro a 15 mila euro a settimana.

È possibile quindi ipotizzare che anche Sofia Giaele De Donà porti a casa delle cifre del genere. A determinare il guadagno finale, ovviamente, sarà poi il numero di settimane di permanenza nella casa più spiata d’Italia. Come già detto, comunque, è bene sottolineare, si tratta solo di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito.

Se tutto questo non bastasse, la De Donà è anche molto seguita sui social dove vanta tantissimi follower. A proposito di guadagni, quindi, interesserà sapere che in genere i nano o micro influencer, ovvero tra i 5 mila e 50 mila follower, possono guadagnare da 50 a 500 euro a post. Cifre che aumentano fino a 10 mila euro per i cosiddetti Mid-Ter influencer, ovvero compresi nella fascia tra i 50 e i 100 mila follower.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Sofia Giaele De Donà: Instagram

Molto seguita sui social, in particolar modo su Instagram, Sofia Giaele De Donà condivide spesso scatti della sua vita privata e professionale con i suoi tanti follower.