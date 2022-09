Incredibile, diventa ricco mentre prende il caffè: ecco quanto ha vinto

Appena 5 euro investiti bastano per renderlo più ricco di mezzo milione. Tutto accade all’alba, in un bar di Cesenatico.

Definire un “Paperone” qualcuno che ha accumulato un’ingente quantità di ricchezze è un’abitudine piuttosto comune. Ma attenzione a utilizzare il termine con troppa leggerezza.

Il noto personaggio nato dalla matita di Carl Barks non ha ricevuto aiuti da parte della fortuna. Anzi, secondo la versione di Don Rosa, persino la sua famigerata Numero Uno fu frutto di una truffa subita (una moneta da 10 cents americani elargita in Scozia, dove erano inutili). Segno che la strada verso il successo fu subito in salita, capitalizzata solamente dopo una faticosa ricerca d’oro nelle acque gelide dello Yukon. In sostanza, Paperone ci si diventa col duro lavoro, non per caso. Questo non toglie che una dose di fortuna sia decisamente ben accetta. Anzi, visto che i tempi della corsa all’oro sono passati e che piccone e setaccio non sono più sufficienti a costruirsi le basi per l’accesso alla finanza mondiale, ricevere un aiuto inaspettato dalla dea bendata appare quasi la strada più probabile (per quanto estremamente rara) per la stragrande maggioranza della popolazione.

Una strada diventata improvvisamente lastricata d’oro per il cliente di un locale di Cesenatico, nel Forlivese, entrato per un caffè e uscito con mezzo milione in tasca. Una vincita pazzesca, ottenuta giocando chissà con quanta convinzione a un Gratta e Vinci mentre consumava la propria tazzina. Appena 5 euro investiti, è proprio il caso di dirlo, in un gioco nuovissimo del tutto simile allo storico Totocalcio, con un nome altrettanto identificativo: “Fai 13”. Esattamente quello che ha fatto il fortunato avventore, in grado di centrare la somma massima ottenibile dal gioco.

Prende un caffè e diventa ricco: l’incredibile (e inaspettata) vincita

Forse “ricco” non è la parola giusta. Ma, di sicuro, vincere 500 mila euro di questi tempi significa avere l’occasione di sistemare un bel po’ di problematiche. E questo lo sa bene anche il vincitore, che ha mantenuto l’anonimato. Una combinazione di circostanze fortunate lo hanno portato nel bar e ricevitoria gestito da una coppia di coniugi di origine cinese, che hanno visto il cliente entrare praticamente all’alba. Un avventore abituale secondo quanto raccontato dai gestori del locale, i quali si sono dimostrati sinceramente contenti per l’esito della sua giocata. Anche perché il loro esercizio non si era mai ritrovato di fronte a una vincita di tale entità.

Secondo i proprietari, il vincitore avrebbe circa sessant’anni. Troppo poco per sperare di identificarlo ma, d’altronde, non c’è ragione perché lo si faccia. Essere baciati dalla fortuna non è certo un demerito, anzi. E visti i tempi, c’è da scommettere che la somma vinta, al netto di tutte le tassazioni, rappresenterà di sicuro un buon aiuto per superare l’ondata della crisi bicefala (pandemia più guerra) che sta travolgendo il nostro Paese. Non sarà diventato ricco e probabilmente nemmeno Paperone. Ma rafforzare il conto in banca non è sicuramente poca cosa. Tanto più se con mezzo milione di euro.