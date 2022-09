Gratta e vinci, la fortunata confonde le cifre poi realizza: “Ho pianto”

Un evento davvero molto particolare. Una storia ha colpito non poco la pubblica opinione, per la particolare trama. Storie uniche.

Nella maggior parte dei casi quando si parla di vincite al gioco abbiamo a che fare con storie molto particolari. Situazioni spesso uniche che scaturiscono da eventi altrettanto particolari. Altre volte invece le cose possono andare in modo abbastanza lineare, quello che cambia, quello che colpisce è parte del racconto, con momenti che si ricorderanno per sempre.

Il Gratta e vinci al giorno d’oggi è diventato uno degli strumenti ideali dei cittadini per provare a cambiare la dinamica delle cose che contraddistinguono, di fatto la propria esistenza. Si pensa spesso a questo tipo di gioco perchè istantaneo, rapido, veloce, qualcosa che da un momento all’altro può dirci se le cose possono davvero cambiare. Un numero, un simbolo, una dinamica a proprio favore che renda il tutto davvero indimenticabile.

Gli ultimi tempi, cosi come è possibile immaginare non sono certo dei migliori, il gioco è diventato, cosi come anticipato, il metodo migliore per uscire dal dubbio, dall’incertezza, la possibilità concreta, insomma di una nuova vita. Pochi secondi da quando si acquista il biglietto a quando si è consapevoli o meno di aver vinto. Niente di particolarmente lungo, niente di particolarmente complicato. Grattare soltanto grattare, il gioco è fatto, si spera, certo.

Nel caso specifico della protagonista della storia in questione poi, c’è da dire che il tutto nasce da un errore di fondo. Una giornata come tante, il biglietto, solito acquistato, l’investimento periodico per provare a sfidare la fortuna. Tutto insieme, tutto in una sola volta. Poi la scoperta della cifra conquistata. Qualcosa non quadra però, non è come sembra. Poi l’ennesima scoperta, quella reale, concreta, la somma di denaro conquistata.

Gratta e vinci, la fortunata confonde le cifre poi realizza: 100mila dollari conquistati

La protagonista in questione è una donna canadese, residente nel Saskatchewan è riuscita nell’incredibile impresa di conquistare ben 100mila dollari al Gratta e vinci. Il tutto però nasce da un incredibile equivoco. Ci troviamo spesso di fronte ad errori abbastanza particolari che però rendono ancor più intriganti storie che altrimenti quasi passerebbero inosservate. Nel caso specifico, certo, la fortuna ha davvero giocato alla grande con le strame di una vicenda che si ricorderà per parecchio tempo. Una pioggia di soldi caduta dal cielo.

Mona Belanko di Kelvington pensava inizialmente di aver vinto soltanto 10mila dollari dopo aver acquistato il suo biglietto Gratta e vinci. Nello specifico parliamo del concorso Crossword Tripler Zing. Una incredibile svista che ha reso certo felice la donna, perchè 10mila dollari fanno sempre comodo, ma che poi si è trasformata nel pretesto per l’ulteriore festa, una volta compreso di aver vinto ben 100mila dollari. Un evento insomma davvero eccezionale.

“L’ho dato alla cassa per controllare la loro macchina e ho detto penso che sia per 10.000 dollari – ha raccontato la Belanko attraverso un comunicato stampa della Western Canada Lottery Corporation – poi mi hanno detto che ho vinto 100.000 dollari. Non sapevo cosa pensare, sono rimasta ferma per un po’, poi ho pianto, ho chiamato mia figlia perchè dovevo condividere con lei quella incredibile gioia arrivata all’improvviso.

In merito poi a cosa fare con la vincita conquistata la donna ha le idee abbastanza chiare Per quanto riguarda le sue vincite, Belanko ha già dei piani. Far riparare il tetto di casa e mettere da parte dei soldi per i bambini. Inoltre, ci sarebbero da pagare alcune bollette. La nostra protagonista ha insomma le idee abbastanza chiare. L’ente che gestisce la lotteria informa inoltre che il biglietto vincente è stato acquistato presso il Red Apple Store di Kelvington. Una vicenda davvero unica.