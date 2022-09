Hotel a 5 stelle al costo di un ostello: se è un sogno non svegliateci!

Soggiornare in un hotel a 5 stelle al costo di un ostello, non è un sogno ma realtà. Basta conoscere la meta perfetta per le proprie vacanze.

Viaggiare nei prossimi mesi sarà economicamente più leggero scegliendo la giusta destinazione. Scopriamo qual è.

State immaginando la vostra prossima vacanza? Sognate il caldo, il mare, la vita notturna e spiagge incantevoli ma non volete spendere una fortuna? Ogni problema di liquidità potrà essere risolto sapendo che c’è un’affascinante nazione in cui gli hotel a 5 stelle costano quanto un ostello in Europa. E allora è il momento di scoprire nuovi orizzonti, prendere un aereo e volare fino in Indonesia. L’arcipelago asiatico che comprende Bali, Giacarta e un’infinità di isole paradisiache vi aspetta per regalarvi una vacanza di relax, divertimento e avventura. Una ventina di ore di volo – scegliendo la tratta più corta Milano-Denpasar – e la vista sarà appagata da un paesaggio meraviglioso. In più il portafoglio sarà salvo.

Hotel 5 stelle a basso costo, si parte per l’Indonesia

Gli hotel indonesiani sono incantevoli, eleganti, sfarzosi e a basso costo. Lo stesso si può dire per i resort, le case private con piscina, i tempi privati e ogni altro alloggio dalla vista straordinaria e completo di ogni confort. E i prezzi? Partono dai 30 euro a notte. Per capire che non si tratta di uno scherzo basta collegarsi ad uno dei siti di prenotazione di camere, appartamenti e simili, come Airbnb.

Poniamo l’esempio di un cottage immerso dalla natura, con colazione inclusa, parcheggio gratuito, aria condizionata e piscina. Costa 30 euro a notte per due persone. Questo significa che vi si potrà soggiornare una settima pagando 210 euro. Un’altra proposta che cattura l’attenzione riguarda una villa privata con piscina e vista sul campo di riso, un paradiso privato all’interno della giungla che si trova in un complesso di villette e bungalow. Il costo a notte è di 47 euro.

La magia di Bali per una vacanza indimenticabile

Oltre ai costi economici – naturalmente ci sono anche opzioni dal prezzo più oneroso per soluzioni più grandi e confortevoli – l’Indonesia è la meta perfetta per chi vuole fare il turista in sicurezza e con praticità. Ci sono gli scooter per muoversi, taxi prenotabili per l’intera giornata a prezzi bassi, cibo delizioso e frutta in quantità. La qualità della vita, soprattutto a Bali, è molto alta e i paesaggi che fanno da contorno sono incantevoli e rilassanti. In più, in Indonesia fa sempre caldo ed è, dunque, la meta perfetta per chi desidera allontanarsi da un freddo inverno.