Ritiro immediato per una nota marca di formaggio: è allerta!

È scattato un ritiro immediato per una nota marca di formaggio. Il Ministero della Salute allerta i consumatori sui possibili pericoli.

Un prodotto che ogni consumatore potrebbe avere nel suo frigorifero, massima attenzione per non mettere in pericolo la propria salute.

Continuano le allerte alimentari in questo mese di settembre. Il Ministero della Salute allunga quasi quotidianamente la lista dei ritiri per mettere in guardia i consumatori da possibile rischi per la salute. Generalmente i richiami riguardano contaminazioni causate da salmonella, escherichia coli, ossido di etilene. Poi ci sono i casi inerenti la presenza di allergeni non dichiarati sull’etichetta oppure di frammenti di plastica, vetro o metalli. Fortunatamente i continui controlli predisposti in filiera riescono a identificare un significativo numero di pericoli per i consumatori come è successo per il formaggio fresco il cui ritiro è stato annunciato lo scorso 12 settembre 2022.

Ritiro immediato di formaggio fresco, la marca incriminata

Il prodotto ritirato dagli scaffali dei supermercati è il Tronchetto di Capra a marchio President per la possibile presenza di corpi estranei metallici. La commercializzazione avviene per conto di biG Srl e il marchio dello stabilimento è FR 79 299 001. Il produttore è Société Fromagere De Riblaire con sede dello stabilimento a RIblaire, 79330 Saint Varent Siret.

La confezione di vendita è quella da 1 chilo e i numeri di Lotto ritirati sono 238ACN360 e 238ACN72. Il termine ultimo di conservazione è il 25 ottobre 2022. Il Ministero della Salute avvisa i cittadini di non consumare il prodotto ma di riportarlo al punto vendita per chiedere il rimborso della spesa senza dover presentare lo scontrino fiscale.

Attenzione alla causa del ritiro

Dopo frammenti di vetro e plastica trovati in alcuni prodotti al supermercato arriva la notizia del ritiro in via precauzionale del formaggio fresco President per la possibile presenza di un corpo estraneo metallico. Questo tipo di incidente può, purtroppo, capitare durante la produzione e il confezionamento di un prodotto. Il rischio per le persone è elevato e per questo motivo l’attenzione deve essere massima.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

I consumatori con dubbi sul ritiro alimentare possono contattare il numero verde 800 191039 durante i giorni feriali e il sabato mattina per chiedere delucidazioni e informazioni sul marchio oggetto di richiamo.