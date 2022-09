Lidl, nuova ondata di assunzioni: l’opportunità da non perdere, come candidarsi

Ottime notizie in arrivo per chi desidera lavorare in Lidl, in quanto sono disponibili diverse e interessanti offerte di lavoro. Ecco come candidarsi.

Anche nel corso del 2022 Lidl offre interessanti opportunità di lavoro, ma cosa bisogna fare per lavorare per questa grande azienda? Entriamo nei dettagli e vediamo assieme tutto quello che c’è da sapere in merito.

In un periodo storico particolarmente complicato come quello attuale non crea stupore il fatto che siano in tanti a volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio. A tal proposito, ad esempio, abbiamo già avuto modo di vedere quali sono i supermercati più economici del nostro Paese.

Tra questi si annovera senz’ombra di dubbio Lidl, ormai punto di riferimento per fare la spesa per molte famiglie italiane. Ma non solo, sempre Lidl si rivela essere anche un’importante fonte di lavoro. Basti pensare che giungono ottime notizie per chi desidera lavorare in Lidl. Questo in quanto sono disponibili diverse e interessanti offerte di lavoro. Ecco come candidarsi.

Lidl, nuova ondata di assunzioni: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, giungono ottime notizie per chi desidera lavorare in Lidl. Questo in quanto sono disponibili diverse e interessanti offerte di lavoro. A tal proposito, in effetti, interesserà sapere che Lidl Italia ha annunciato un importante piano di espansione sul territorio del nostro Paese. Questo al fine di incrementare la rete dei punti vendita e potenziare la rete logistica.

Proprio in questa ottica di crescita, quindi, non possono passare inosservate le varie offerte di lavoro al momento disponibili. Tali offerte di lavoro, è bene sapere, interessano diverse Regioni d’Italia, così come vari sono i profili ricercati. Entrando nei dettagli, tra i profili richiesti da Lidl si annoverano il ruolo di assistente di direzione; Back Office amministrativo, collaboratore rilevamento prezzi e Junior Buyer. Ma non solo, anche preparatore merce, Specialista Cablaggi e tanti altri ancora.

Lidl, nuova ondata di assunzioni: come inviare la propria candidatura

Al fine di poter ottenere maggior informazioni in merito alle sedi in cui questi profili sono richiesti, quindi, il consiglio è quello di consultare la pagina dedicata disponibile sul sito ufficiale di Lidl. Proprio accedendo a questa pagina è possibile inviare la propria candidatura per il ruolo e la sede Lidl di proprio interesse.

Un’opportunità davvero importante per chi è alla ricerca di un posto di lavoro. Questo soprattutto considerando che Lidl, in genere, propone contratti di assunzione a tempo indeterminato, con orari di lavoro che possono essere full time o part time. Per quanto riguarda gli stipendi, invece, come è facile immaginare, risultano differenti a seconda del ruolo.

Di base, comunque, si stima una retribuzione pari a 1.200 euro per un contratto full time per chi lavora all’interno del supermercato. Retribuzioni il cui importo può essere molto più alto in caso, ovviamente, di ruoli manageriali.