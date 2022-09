Grande Fratello Vip, quanto guadagnano i concorrenti: non ci crederete

Inizia la nuova edizione del Grande Fratello Vip e sono in molti a chiedersi quanto guadagneranno i nuovi concorrenti. Cifre da urlo.

Anche quest’anno prenderà il via il Grande Fratello Vip che vedrà entrare nella casa spiata d’Italia alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. Ma quanto guadagneranno? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Lunedì 19 settembre 2022 prenderà il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Un programma particolarmente atteso, che ormai da tantissimi anni a questa parte riesce ad attirare l’interesse di una grande fetta di pubblico, curioso di scoprire come si evolveranno le storie dei vari protagonisti del reality che decidono di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Al timone della settimana edizione della versione Vip del reality ci sarà anche quest’anno Alfonso Signorini. Al suo fianco, in qualità di opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Intanto cresce l’attesa per l’ingresso dei nuovi concorrenti di questa nuova edizione, con molti che si chiedono quanto guadagneranno. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Grande Fratello Vip, quanto guadagnano i concorrenti: le informazioni disponibili

Come già detto manca poco all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip che vedrà entrare nella casa più spiata d’Italia ben 23 concorrenti, volti noti del piccolo schermo italiano. Un appuntamento molto atteso dagli appassionati di questo reality, con molti che si chiedono, ad esempio, quanto guadagneranno i “Vipponi” per mettersi in gioco nella casa più spiata d’Italia.

Ebbene, come sovente accade quando si tratta di volti noti dello spettacolo, non sono disponibili informazioni certe in merito. A tal proposito comunque interesserà sapere che nel corso della passata stagione sembra che i compensi oscillassero da 5 mila euro a 15 mila euro a settimana.

Vi sarebbero stati poi dei concorrenti, meno famosi, che avrebbero ricevuto mille euro a settimana. Delle cifre in ogni caso non affatto indifferenti, che a quanto pare potrebbero essere corrisposte anche nel corso della nuova stagione. A determinare il guadagno finale, quindi, è il numero di settimane di permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Ai compensi settimanali bisogna poi aggiungere il montepremi finale che si aggiudica il vincitore del programma. Quest’ultimo per un valore pari a 100 mila euro, di cui 50 mila da devolvere in beneficenza. Come già detto, comunque, si tratta solo di indiscrezioni che circolano in rete e non sono disponibili informazioni certe in merito ai guadagni dei protagonisti del Grande Fratello Vip.