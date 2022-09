Conad fa centro: spopola la promozione-regalo ma occhio alle date

La catena di supermercati Conad mette a disposizione una serie di sconti su materiale scolastico e libri di testo. Un’occasione da non perdere.

Tutti alla ricerca del risparmio e, quindi, dell’offerta. Merce sempre più rara ultimamente, visto che anche le promozioni messe in atto dai supermercati hanno finito per rincararsi.

Qualche uovo d’oro, però, sembra emergere dal paniere. Quello di Conad per la precisione, che negli ultimi giorni ha riscosso ampi consensi per una sorta di promozione messa in atto per sostenere la spesa alimentare delle famiglie italiane. Decisamente una bella novità in un momento storico in cui anche gli acquisti più basilari risentono dell’aumento complessivo dei prezzi. Per questo, ora come non mai, è aperta la caccia all’offerta, quella vera, in grado realmente di fare la differenza rispetto al bilancio complessivo della spesa al supermercato. Niente di strano, visto che anche prima della pandemia buona parte dei risparmiatori centellinavano i propri acquisti affidandosi alla strategia del risparmio. Figurarsi durante e, soprattutto, dopo.

Ora come ora, le tasche degli italiani patiscono una combinazione di fattori tale da determinare una riduzione progressiva (e per ora ininterrotta) della capacità di spesa. L’inflazione preponderante degli ultimi tempi ha costretto i consumatori a rivedere le loro strategie, allo scopo di far conciliare sia la necessità della spesa alimentare che quella relativa alle utenze. Proprio queste ultime preoccupano non poco gli italiani, costretti a far fronte a un rincaro spaventoso soprattutto per il gas. Al netto degli ammortizzatori messi in campo, solo alcuni di questi davvero mirati, per il resto bisognerà affidarsi alla capacità di gestione.

Conad, super offerta per i clienti: per le famiglie 10 euro diventano 20

In questa fase, offerte come quelle di Conad possono venire letteralmente incontro alle esigenze delle famiglie. Ai classici buoni sconto, la catena di supermercati ha infatti affiancato un’ulteriore promozione, che prevede un aiuto diretto per quel che riguarda i costi da sostenere per il rientro a scuola degli studenti. In sostanza, a fronte delle spese obbligatorie per quaderni, penne, astucci e diari vari, Conad mette a disposizione un regalo pari a 10 euro, che scatterà per ogni 10 che invece verranno spesi dai consumatori. Un buon 15% di sconto andrà inoltre a riguardare le spese necessarie per i libri, ossia quelle più ingenti. Ogni anno, infatti, le famiglie spendono diverse centinaia di euro in libri di testo, chiaramente crescenti in base al numero dei figli in età scolastica, dalle elementari in su.

Attenzione però, perché la promozione di Conad non sarà eterna. Si potrà usufruire dello sconto entro e non oltre il 30 settembre 2022. L’iniziativa è stata denominata “Spendi e Riprendi” e, in realtà, caratterizza la catena di supermercati ormai da qualche anno. Senza contare che, oltre che per i libri, i buoni sconto potranno essere utilizzati anche per la spesa ordinaria, relativa alla “cancelleria” necessaria per la scuola (quaderni, penne, matite, colori). Per questo sarà a disposizione un voucher da 10 euro, spendibile presso qualsiasi punto vendita Conad. E, anche in questo caso, il termine ultimo di fruizione sarà il 30 settembre. Un po’ di tempo c’è ancora ma di sicuro conviene affrettarsi.